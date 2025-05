[자막뉴스] SNS에 영상 올렸다가…공포가 된 '친구 아빠 차'

대전 동구의 중학교 앞에서 40대 남성 A 씨가 친구 B 씨와 함께 아들과 아들 친구인 C 군을 강제로 차에 태웠습니다.



6km 정도 떨어진 고속도로 교각 아래까지 간 이들은, 차에 있던 캠핑용 정글 나이프를 C 군의 얼굴에 들이대며 약 20분간 위협했고, 아들과 C 군에게 담배를 안 태우면 죽여버리겠다고 협박하기까지 했습니다.



겁에 질린 C 군은 감시가 소홀한 틈을 타 도망쳤고, 시민의 도움으로 경찰에 신고했습니다.



경찰은 저녁 6시쯤 한 식당에서 A 씨와 B 씨를 긴급체포했는데요.



이들은 C 군이 A 씨 아들의 얼굴이 나온 영상을 허락 없이 SNS에 올렸다는 이유로 이 같은 범행을 저지른 것으로 조사됐습니다.



경찰 조사에서 A 씨는 C 군이 올린 일종의 패러디 영상에서 아들의 모습이 나오는 것을 보고 삭제해 달라고 요청했지만, C 군이 해당 영상을 삭제한 뒤 아들의 또 다른 영상을 다시 올린 것을 보고 자신을 무시하는 것 같아 화가 났다고 진술했습니다.



이들은 체포 당시 혈중알코올농도가 면허 정지 수치인 0.075%로, 음주 운전까지 한 것으로 확인됐는데요.



경찰은 특수감금, 아동 학대 등의 혐의로 이들에 대한 구속영장을 신청할 계획입니다.