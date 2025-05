종근당, 50여 년 만에 새 CI 선포…"글로벌 제약사 도약 다짐"

이미지 확대하기

창립 84주년을 맞은 종근당이 50여 년 만에 새로운 기업 아이덴티티(CI)를 공개했습니다.종근당은 충정로 본사에서 창립기념식을 개최하고, 이장한 회장을 비롯한 임직원들이 참석한 가운데 새롭게 개편한 CI를 선포했습니다.새로운 CI는 기존 CI에서 심볼과 서체, 색상에 변화를 주어 글로벌 기업을 지향한다는 이미지를 강조했다고 종근당은 설명했습니다.글로벌 시장에서 활용될 영문 CI는 종근당의 영문 기업명 'ChongKunDang'을 'CKD'로 축약해 간결하게 표현했습니다.이번 CI 변경은 1970년대 중반 이후 50여년 만에 처음입니다.종근당은 1950년대 화합물을 상징하는 육각형 안에 희생, 봉사, 건강을 상징하는 십자(+)를 넣어 처음 심볼 마크를 선보이며 전쟁 후 열악한 환경에서 제약업으로 국민 보건 향상에 앞장서겠다는 의지를 표현했습니다.회사 상징인 종을 심볼로 사용한 것은 1960년 디자인 공모 때부터입니다.당시 당선된 작품은 한글 '종'자와 종(鐘)의 단면을 결합해 단순한 선으로 표현함으로써 소리를 시각적 이미지로 변환시켰다는 평가를 받았습니다.1970년대 초 심볼을 감싸는 원형 테두리에 'SERVING HUMAN HEALTH EVERYWHERE'라는 영문을 넣어 의약품 수출의 물꼬를 튼 국제화 시대에 발맞춰 나가겠다는 확고한 의지를 나타냈습니다.1970년대 중반에는 슬로건을 'BETTER LIFE THROUGH BETTER MEDICINE'으로 교체해 중앙연구소 개소와 함께 우수의약품 개발을 향한 신념을 담았습니다.여기에 한국 서예의 대가인 김충현 선생의 일중체로 제작한 서체 '종근당'과 조합해 현재까지 종근당의 CI로 사용해 왔습니다.이번에 새롭게 바뀌는 CI에서는 심볼 기존 형태는 유지하되 종의 크기를 키워 종근당 상징임을 부각했습니다.또, 종을 감싸고 있는 원형 지름을 넓히고 원형 테두리 안에 쓰인 슬로건의 폰트를 확대해 인류 건강을 위한 기업의 사명을 강조했습니다.종근당 이장한 회장은 "새로운 CI와 함께 글로벌 제약기업으로 도약하고 종근당의 미래 비전인 '크리에이티브 K-헬스케어 DNA(CKD)'를 실현해 '한 사람에서 전 인류까지, 예방부터 치료까지 제약 기술 혁신으로 건강한 삶을 누릴 수 있도록 기여한다'는 제약기업의 사명을 이뤄낼 것"이라고 말했습니다.종근당은 신규 CI를 종근당 및 계열사 모든 제작물과 서식에 적용한다고 밝혔습니다.(사진=종근당 제공)