'20주년' SS501, 김현중·허영생·김규종 전격 재결합

그룹 SS501 멤버 3인이 재결합에 나선다.



1일 오전 헤네치아는 "SS501 멤버 김현중, 허영생, 김규종이 데뷔 20주년을 기념하는 프로젝트를 진행한다. 이번 프로젝트는 많은 시간을 기다려온 팬들을 위해 특별한 추억을 선물하는 자리로 7월부터 서울을 시작으로 월드 투어를 통해 전 세계 팬들을 만날 예정이다"고 전했다.



SS501은 지난 2005년 데뷔해 '스노우 프린스(Snow Prince)', 'Love Like This (네게로)', 'U R MAN', '내 머리가 나빠서' 등의 히트곡으로 사랑받은 2세대 대표 보이 그룹이다. 그동안 개인 활동을 해온 김현중, 허영생, 김규종은 그룹 'FIVE O ONE'을 결성했다.



오는 7월에는 서울을 시작으로 월드 투어를 개최, 각 국가의 팬덤과 만난다. 특히 SS501이 일본에서 큰 인기를 끌었던 만큼, 'FIVE O ONE'으로 돌아온 이들이 어떤 활약을 펼칠지 주목된다.



공식 유튜브 채널을 통해 컴백 티저 영상도 오픈됐다. 다시 돌아온 세 멤버의 귀환을 알리는 듯한 뛰는 심장 소리와 함께 어둠 속에 가려진 멤버들의 모습은 다시 팬들에게 돌아올 이들에 대한 기대감을 한층 더 고조시켰다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자/사진 : 헤네치아)