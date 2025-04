음주운전 추격 중계·사망사고 연루 유튜버 기소

▲ 영장실질심사 마치고 호송차 올라타는 '음주 헌터' 유튜버

음주운전 의심 차량과의 추격전을 생중계하던 중 사망사고에 연루된 유튜버가 재판에 넘겨졌습니다.광주지방검찰청 형사1부(허성환 부장검사)는 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 공동협박 등 혐의로 C(42)씨를 불구속기소 했다고 28일 밝혔습니다.C 씨는 지난해 9월 22일 오전 3시 50분쯤 광주 광산구 산월동 한 도로에서 발생한 교통사고 사망 사건에 직·간접적인 원인을 제공한 혐의를 받고 있습니다.이른바 '음주운전 헌터' 유튜버로 활동하는 C 씨는 사건 당일 30대 중반 남성 A 씨가 몰던 스포츠유틸리티차(SUV)를 음주운전 의심 차량으로 경찰에 신고, 추격 장면을 유튜브에 생중계했습니다.추격전에는 C 씨의 구독자들이 운전하는 차량 2대도 합류했습니다.이들에게 쫓기던 A 씨는 주차된 대형 화물차를 들이받고 숨졌습니다.C 씨의 혐의에는 2023년 12월 음주 사실이 없는 운전자를 차량 운전석에서 나오지 못하도록 감금한 행위 등도 포함됐습니다.검찰은 추격전에 합류했던 C 씨의 구독자 11명도 함께 재판에 넘겼습니다.검찰 관계자는 "사적 제재를 명목으로 불특정 다수의 시민에게 위험을 발생케 하는 범죄에 엄정 대응하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)