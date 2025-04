커튼콜 이병희 아나운서 '성덕' 된 날... 추억의 '책받침 스타' 영접기 I 바이올리니스트 강동석, 비올리스트 김상진 [커튼콜 261]

▶ <SBS 골라듣는 뉴스룸> '커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 네이버 오디오클립, 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. SBS뉴스 유튜브 채널에서 보이는 팟캐스트 클립으로 만나보실 수 있습니다.

커튼콜 261회에서는 서울스프링실내악축제의 예술감독인 바이올리니스트 강동석, 그리고 20회째 축제에 '개근' 중인 비올리스트 김상진 씨와 함께합니다.강동석 감독은 8살 때 첫 콘서트를 열었던 '바이올린 신동'으로 1960년대 유학, 1970년대 주요 국제 콩쿠르를 석권했던 연주자입니다. 한국 클래식 음악계가 척박했던 그 시절, 놀라운 성취로 유명해지면서 '책받침 스타' 반열에 오르기도 했죠. 이병희 아나운서는 강동석 감독과 관련된 어린 시절 추억을 공개했는데 과연 무엇일까요? 강동석 감독은 연륜이 쌓일수록 실내악이 독주보다 좋다고 했는데요, 그가 말하는 '실내악' 정신은 무엇일까요? 왜 실내악 정신을 모두가 배워야 한다고 했을까요?김상진 씨는 금호 현악4중주단, MIK 앙상블 등 굵직한 단체에서 활약했고 작곡가와 지휘자로도 활동 중인 비올리스트로, 20년간 한 해도 빠짐없이 이 축제에 참여하며 '전도사' 역할을 해왔죠. 두 사람과 함께 20년간 이어온 축제 운영의 애환, 축제의 '시그니처'가 된 윤보선 고택 음악회, 가장 기억에 남는 공연 등등 다채로운 이야기 즐겨보세요.오늘 커튼콜에서는 '도심 속 힐링' 고택 음악회, 그리고 기발한 발상으로 클래식 음악에 유머를 곁들인 가족음악회 실황 영상도 함께 감상합니다.♬ 고택 음악회 A. Rubinstein Pliano Trio NO. 3 Bb Major, Op. 52.♬ 고택 음악회 A. Dvorak: Terzetto for Two Violins and Viola C Major, Op. 74.♬ 가족 음악회 주형기 - You Just Have to Laugh♬ 가족 음악회 Carmen Strips - Les Bons Becs제공: (사)서울스프링실내악축제유튜브 재생목록에 김수현 문화전문기자의 커튼콜 을 추가해 보세요.진행: SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서 l 출연: 바이올리니스트 강동석, 비올리니스트 김상진 l 글·편집 : 김은혜 PD