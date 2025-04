제니, 2주간의 미 '코첼라' 무대 성공적 마무리…명불허전 '퍼포먼스 퀸'

이미지 확대하기

글로벌 아티스트 제니(JENNIE)가 높은 화제성을 이끌며 2주 간의 '코첼라' 무대를 성공적으로 마쳤다.제니가 지난 21일(이하 현지시간) 진행된 미국 최대 규모의 음악 페스티벌 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(Coachella Valley Music and Arts Festival, 이하 '코첼라') 2주 차 공연에서도 혼자서도 무대를 꽉 채우며 명불허전 '퍼포먼스 퀸'의 존재감을 뽐냈다.특히, K-팝 솔로 아티스트 최초로 '코첼라'의 대형 스테이지인 아웃도어 시어터(Outdoor Theater) 스테이지에 오른 제니는 무려 13곡의 무대를 쉴 틈 없이 선보였다. 관객들은 뜨거운 환호를 보내며 제니의 이름을 외쳤고, 떼창과 함성으로 공연을 함께 즐겼다.제니는 공연 말미 글로벌 열풍을 이끌며 K-팝의 새로운 역사를 써 내려가고 있는 타이틀곡 'like JENNIE' 무대로 열기의 정점을 찍었다. 제니는 휘몰아치는 래핑을 선보이며 폭발적인 에너지를 터트려 역대급 무대를 탄생시켰다.무대를 마친 제니는 감동에 젖어 울컥하며 "오늘 제 공연에 와주셔서 정말 감사하다. 오늘 밤 잊지 못할 것이다. 여러분들 정말 사랑한다"라고 소감을 전했다.제니는 '코첼라' 첫 무대 직후 미국 음악 전문 매체 빌보드가 선정한 ''코첼라' 1주 차 핫 퍼포먼스'에 K-팝 아티스트 중 유일하게 이름을 올렸고, 제니와 '젠첼라'(제니와 '코첼라'의 합성어)가 각각 엑스(구 트위터) 월드와이드 트렌딩 1위와 2위를 차지했다.또한, 제니가 '코첼라'에서 선보인 타이틀곡 'like JENNIE' 무대 영상이 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 2위, 유튜브 인기 급상승 동영상 3위를 차지하는 등 각종 차트 최상위권에 오르며 압도적인 글로벌 화제성을 입증했다.전통과 권위를 자랑하는 '코첼라'는 1999년 시작된 음악 페스티벌로, 미국 캘리포니아주 인디오에서 2주간 개최돼 매년 20만 명 이상의 관객이 모여 미국 최대 규모 음악 축제로 손꼽힌다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자 / 사진 출처 : OA엔터테인먼트(ODDATELIER))