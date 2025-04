교제 빙자 20대 여성에 100억 원 가로챈 또래 남성 구속기소

대구지검 형사2부는 또래 여성을 사귀는 척하며 심리적으로 지배해 그 부모의 현금 등 자산 100억 원 상당을 받아낸 뒤 그중 70억 원을 빼돌린 혐의로 A(20대)씨를 구속기소 했습니다.



또 그가 은닉한 범죄 수익 중 일부를 보관한 혐의로 공범 B(20대)씨를 불구속기소 했습니다.



A 씨는 2023년 11월부터 지난달까지 20대 여성 C 씨에게 접근해 사귀는 척 속인 뒤 재력가인 C 씨 부모가 보관 중이던 현찰과 부모 계좌에 있던 현금 자산 100억 원어치를 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



그는 이 중 70억 원 상당을 자금 추적이 어려운 상품권으로 전환한 뒤, 이를 다시 개인 상품권 업자에게 되팔아 현금화하고 숨겼습니다.



일부는 B 씨에게 넘긴 것으로 조사됐습니다.



검찰은 수사 과정에 확보한 압수물인 29억 원 상당의 현금과 상품권, 명품 시계와 가방 등에 가압류를 신청했습니다.



검찰 관계자는 "피해 금액 주요 출처가 C 씨 부모였다"며 "피고인들이 죄에 상응하는 형을 받을 수 있도록 하겠다"라고 전했습니다.



(사진=연합뉴스)