제이홉, 일본 주요 신문 1면 장식...사이타마 들썩

방탄소년단 제이홉이 일본 주요 스포츠 신문 1면을 장식했다.지난 19일 스포츠호치, 데일리 스포츠, 닛칸스포츠 등 총 3개 신문사는 제이홉의 일본 공연 'j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in JAPAN'을 기념해 특별판을 발행했다. 현지 주요 일간지 3곳이 동시에 특별판을 발행한 것은 한국 솔로 가수 중 제이홉이 최초다.이는 그의 남다른 영향력을 입증하는 이례적인 사례로 평가된다. 공연 당일 사이타마 슈퍼 아레나 인근 편의점에는 이를 구매하려는 팬들이 인산인해를 이루며 현지의 높은 관심을 실감케 했다. 제이홉의 일본 방문은 지난 2022년 11월 '2022 MAMA AWARDS' 이후 약 2년 반만이다.현지 일간지들은 제이홉의 사이타마 공연을 집중 조명하며 솔로 아티스트로서 월드투어를 이어가고 있는 그의 행보를 비중 있게 다뤘다. 특히 일본에서 첫 단독 콘서트를 앞둔 제이홉의 인사말을 비롯해 최근 발표한 신곡 'Sweet Dreams (feat. Miguel)'와 'MONA LISA'까지 그의 음악 활동을 다각도로 소개했다.지난 19~20일 양일간 사이타마에서 진행된 이번 공연은 티켓 오픈과 동시에 전 회차 전석 매진돼 열띤 인기를 입증했다. 제이홉은 이날 사이타마 슈퍼 아레나를 가득 채우는 에너지로 무대를 압도했다.그는 흔들림 없는 가창력과 퍼포먼스로 4만여 관객을 매료시켰고 "정말 오랜만에 일본에 왔다. 이렇게 많은 분과 함께할 수 있다는 것이 얼마나 행복한 일인지 새삼 느꼈다. 아미(ARMY.팬덤명) 여러분을 향한 뜨거운 사랑을 가슴에 품고 앞으로의 공연도 열심히 하겠다"라는 소감을 전했다.제이홉은 지난 2월 서울 공연을 시작으로 월드투어 'j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE''를 진행 중이다. 북미 6개 도시에서 약 17만 8천여 관객을 동원했고 현재 아시아 투어를 이어가고 있다. 일본에서는 오는 5월 31일과 6월 1일 교세라 돔 오사카 공연을 앞두고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)