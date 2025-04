만삭에 '위키드' 더빙 오디션....초록분장 엘파바 1년, 몸이 기억했다 I 배우 박혜나 [커튼콜 260]

▶ <SBS 골라듣는 뉴스룸> '커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 네이버 오디오클립, 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. SBS뉴스 유튜브 채널에서 보이는 팟캐스트 클립으로 만나보실 수 있습니다.

커튼콜 260회에서는 겨울왕국 '엘사', 위키드 '엘파바' 한국어 버전 주인공이며, 수많은 대작에 출연한 19년 경력의 뮤지컬 배우 박혜나 씨와 함께합니다.박혜나 씨가 초록 마녀 엘파바로 출연했던 뮤지컬 '위키드'는 '오디션이 취미 생활'이었던 그가 대극장 배우로 거듭나는 계기가 됐죠. 그는 디즈니 애니메이션 '겨울왕국' 1, 2에서 엘사 역 한국어 노래 더빙을 맡아 '한국의 엘사'로 이름을 날렸고, 최근 영화로 만들어진 '위키드'에서도 엘파바 한국어 노래 더빙을 맡아, '엘'자 돌림 히로인의 위상을 과시했습니다.공연이 끝나고도 한동안 피부에 초록빛이 남았던 '위키드' 공연 뒷이야기, 전혀 흥행을 예상하지 못했던 '겨울왕국' 더빙 일화, 만삭 때 오디션을 거쳐 출산 한 달만에 진행했던 영화 '위키드' 엘파바 노래 더빙 작업, 지금 준비 중인 첫 단독 콘서트 '박혜나의 나나랜드' 이야기까지, '대극장용 목청'의 소유자 박혜나 씨의 연기 인생 이야기 직접 들어보세요.오늘 커튼콜에서는 박혜나 씨가 출연했던 뮤지컬의 주요 넘버들도 함께 감상합니다.♬ 뮤지컬 '위키드' - Defying Gravity (중력을 벗어나)♬ 뮤지컬 '위키드' - What Is This Feeling? (이 낯선 느낌)♬ 뮤지컬 '혐오스런 마츠코의 일생' - 굿바이♬ 뮤지컬 '이프덴' - 사랑할 수 있을 때 사랑을 해♬ 유튜브 '박혜나의 나나랜드' 채널 - Hey Summer Hey Samba유튜브 재생목록에 김수현 문화전문기자의 커튼콜 을 추가해 보세요.진행: SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서 l 출연: 배우 박혜나 l 글·편집 : 김은혜 PD