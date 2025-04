천안 한 아파트에서 부부싸움으로 10대 자녀가 다치고 부부가 숨지는 일이 발생했습니다.



오늘(14일) 소방 당국에 따르면 전날 오후 9시 16분 충남 천안시 서북구 두정동 한 아파트에서 "아빠가 엄마를 (흉기로) 찌르고 같이 뛰어내렸다"는 119 신고가 접수됐습니다.



아파트 27층에서 추락한 아빠 A(40대) 씨는 사망한 상태로 발견됐고, 엄마 B(30대) 씨는 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.



집 안에서는 이들 부부의 딸인 중학생 C 양이 목에 상해를 입은 채 발견돼 병원에서 치료받고 있습니다.



경찰은 A 씨가 부부싸움을 하다 집에 있던 흉기로 C 양에게 상해를 입힌 뒤 우발적으로 아내인 B 씨와 함께 뛰어내린 것으로 추정합니다.



경찰에 따르면 이들 부부는 가정불화로 다툼이 잦았던 것으로 나타났습니다.



경찰은 주변 지인과 목격자인 C 양 등을 상대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



(사진=연합뉴스)