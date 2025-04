"자동차 조립업자" · "벽돌보다 멍청"…트럼프 측근들, 관세 놓고 충돌

▲ 피터 나바로 백악관 무역·제조업 담당 고문(왼쪽)과 일론 머스크

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국의 무역적자 해소를 위해 연일 '관세 드라이브'에 나선 가운데 트럼프 대통령의 두 핵심측근이 관세정책에 대한 이견을 드러내며 감정싸움을 벌이고 있습니다.트럼프 대통령의 신(新)핵심 측근인 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 8일 (현지시간) 트럼프 행정부의 '관세 책사'인 피터 나바로 백악관 무역·제조업 담당 고문을 "멍청이"라고 욕하며 원색적으로 비난했습니다.머스크는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "나바로는 진짜 멍청이다. 그가 여기서 말하는 것은 명백히 틀렸다"라고 맹비판했습니다.이 글은 나바로 고문이 최근 CNBC 방송에 나와 "우리는 모두 일론이 자동차 제조업자라고 알고 있지만, 그는 자동차 제조업자가 아니라 자동차 조립업자다. 그는 값싼 외국 부품을 원한다"며 테슬라 전기차 부품의 대부분이 일본과 중국 등에서 온다고 주장한 것에 맞대응한 것입니다.머스크는 이날 엑스의 한 사용자가 나바로 고문의 해당 언급 내용을 게시하자 이에 댓글을 달며 공세를 펼쳤습니다.머스크는 미국의 자동차 정보 사이트 켈리블루북이 2023년 조립 지역, 부품·엔진 원산지, 노동력 등을 기준으로 테슬라 4개 모델을 '가장 미국산인 차'(the Most American-Made Cars)로 뽑은 내용을 엑스에 게시했습니다.그러면서 "테슬라는 가장 미국산인 차다. 나바로는 벽돌 자루(a sack of bricks)보다도 멍청하다"고 비난했습니다.또 "어떤 정의로든 테슬라는 미국에서 가장 수직적으로 통합된 자동차 제조업체로 미국산 비율이 가장 높다"며 "나바로는 자신이 만들어낸 가짜 전문가인 론 바라에게 물어봐야 한다"고 덧붙였습니다.이는 나바로 고문이 과거 여러 저서에서 자신의 관세 이론 등을 뒷받침하기 위해 인용한 전문가 '론 바라'라는 인물이 현실에 존재하지 않는 가상의 인물이라는 사실이 2019년 들통나 논란이 된 이력을 조롱한 것입니다.앞서 머스크는 지난 5일 나바로 고문에 대해 "(그가 보유한) 하버드대 경제학 박사학위는 좋은 게 아니라 나쁜 것이다. 자아(ego)가 두뇌(brains)보다 큰 문제로 귀결된다"는 글을 엑스에 올려 나바로 고문의 관세 이론에 부정적인 입장을 드러냈습니다.이에 나바로 고문이 공개적으로 머스크를 "자동차 조립업자"라고 지칭하며 깎아내리자 머스크가 다시 맞받아치며 두 사람 간 갈등의 골이 깊어지는 모양새입니다.미 정치전문매체 폴리티코는 이처럼 두 사람 사이에 오간 날 선 공방을 전하며 "최근 며칠간 서서히 고조된 머스크와 나바로 사이의 균열은 대통령과 가장 가까운 사람들 사이의 내분 가능성을 엿보게 한다"고 짚었습니다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 언론 브리핑에서 머스크와 나바로가 "무역과 관세에 대해 매우 다른 견해를 가진 두 개인"이라며 두 사람 간의 논쟁이 그리 대수로운 일이 아니라고 일축했습니다.그러면서 "남자애들은 원래 그렇다(Boys will be boys). 우리는 그들이 공개적으로 언쟁(sparring)하도록 둘 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=게티이미지코리아)