제이홉, 북미 투어 마무리…"17만 8천여 관객 홀렸다"

방탄소년단 제이홉은 지난 7일(이하 한국시간) 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 개최된 'j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in LOS ANGELES'로 북미 투어를 성황리에 마무리했다.



제이홉은 브루클린, 시카고, 멕시코 시티, 샌안토니오, 오클랜드, 로스앤젤레스까지 총 6개 도시, 12회에 걸친 북미 투어를 통해 약 17만 8000명의 관객들과 호흡하며 자신의 존재감을 다시 한번 입증했다.



특히 K-팝 솔로 가수 최초로 BMO 스타디움에 입성한 만큼 그의 로스앤젤레스 공연은 시작 전부터 큰 주목을 받았다. 게다가 신곡 'Sweet Dreams (feat. Miguel)' 무대에는 이 곡의 피처링에 참여한 미구엘(Miguel)이 깜짝 등장해 대장정의 마무리를 함께했다.



이날 제이홉은 객석을 가득 채운 팬들에게 반갑게 인사한 뒤 'What if...'를 시작으로 'Pandora's Box', '방화 (Arson)', 'Trivia 起 : Just Dance', 'Hope World' 등 자신의 정체성과 서사를 담은 무대를 펼쳤다. 'MIC DROP + 뱁새 + 병', 'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)'에서는 댄서들과 완벽한 호흡을 자랑했고 on the street (solo version)', 'NEURON (with 개코, 윤미래)' 등에서는 관객과 따뜻하게 소통하며 공연의 열기를 끌어올렸다.



제이홉은 빈틈없는 라이브와 압도적인 퍼포먼스로 스타디움을 가득 채웠고, 관객들은 폭발적인 함성과 떼창으로 화답했다. 특히 신곡 'Sweet Dreams (feat. Miguel)'와 'MONA LISA' 무대에 열렬한 반응이 쏟아졌다. 제이홉은 'Sweet Dreams (feat. Miguel)'에서 달콤함을 선사한 뒤 'MONA LISA'에서는 압도적이고 섹시한 군무로 다양한 볼거리를 제공했다. 완급조절이 일품인 그의 퍼포먼스는 관객들의 감탄을 자아냈다.



제이홉은 공연 말미 "오늘은 북미 투어의 대미를 장식하는 날이다. 처음에는 의심하고 두려웠다. 하지만 많은 것들을 부딪쳐보고 느껴봐야지 결국 저를 알고 세상을 아는 것 같다. 그게 곧 진심이 되고 그 진심이 음악이 되고 그 음악이 곧 여러분들에게 전달이 된다. 그 과정을 함께해 주시는 ARMY(아미.팬덤명)분들 감사하고 사랑한다. 첫 솔로 스타디움 공연은 저에게 큰 의미이자 역사 그 자체이다. 이 무대는 여러분들이 만들어 주시는 것이고 모든 것은 여러분들로 인해 하나가 된다. 이번 투어의 이름처럼 저는 무대에 있을 때가 가장 행복하다"라는 소감을 전했다.



외신들은 제이홉의 북미 투어에 호평을 보냈다. 미국 경제지 포브스(Forbes)는 "제이홉의 콘서트는 창의성과 음악의 정점을 보여주는 명작"이라고 소개하면서 "앞선 5개 도시에서 같은 세트리스트로 공연을 했음에도 그는 마치 이 순간만을 평생 기다려온 사람처럼 무대 위에서 기쁨과 열정을 발산했다. 격렬한 안무와 끊임없이 이어지는 라이브에도 제이홉의 에너지는 결코 흐트러지거나 줄어들지 않았다"라고 호평했다.



LA 타임즈(LA TIMES)는 "제이홉은 공연하는 도시가 바뀔 때마다 점점 더 발전하는 것처럼 보인다. 그는 'HOPE ON THE STAGE'에서 랩과 노래의 경계를 자연스럽게 넘나들며 다채로운 보컬을 선보였다"라고 평가했다. 이어 BMO 스타디움에 오른 최초의 K-팝 솔로 아티스트로서 무대 장악력과 음악적 성장을 집중 조명했다.



한편 제이홉은 오는 12~13일 마닐라를 시작으로 'j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in ASIA TOUR'에 돌입한다. 이후 사이타마, 싱가포르, 자카르타, 방콕, 마카오, 타이베이, 오사카 등지에서 관객과 만난다.







