동방신기, 데뷔부터 함께 한 SM과 22년째 동행 결정

그룹 동방신기가 SM엔터테인먼트와 재계약을 체결했다.



SM 엔터테인먼트는 2일 동방신기(유노윤호, 최강창민)와 재계약을 체결하고 2003년 데뷔부터 맺은 22년의 인연을 이어간다고 발표했다.



유노윤호는 "데뷔 때부터 함께한 SM과의 인연을 이어가게 되어 감회가 새롭다. 항상 아낌없는 사랑과 응원을 보내주시는 팬분들께 다양한 분야에서 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 늘 최선을 다하는 동방신기가 되겠다"고 전했다.



최강창민 역시 "20년이 넘는 긴 시간 동안 SM과 동행할 수 있어서 매우 뜻깊다. 언제나 저희를 지지해 주고 힘이 되어주는 SM과 함께 동방신기의 미래를 더욱 멋지게 그려나가겠다"고 말했다.



SM엔터테인먼트는 "동방신기와 또다시 함께하게 되어 기쁘다. 동방신기는 SM의 역사를 같이 만들어 온 K-POP 레전드 아티스트인 만큼, 유노윤호와 최강창민의 폭넓은 활동을 다방면에서 적극 지원할 것"이라고 약속했다.



올해 데뷔 22주년을 맞이하는 동방신기는 데뷔곡 'Hug (포옹)'(허그)를 시작으로 'Rising Sun (순수)'(라이징 선), '주문-MIROTIC', '왜 (Keep Your Head Down)', 'Rebel'(레벨) 등 수많은 명곡을 탄생시키며 지금의 글로벌 K-POP 열풍을 불러일으킨 대한민국 대표 아티스트다. 그룹 활동뿐만 아니라 음악, 연기, 뮤지컬, 예능 등 솔로 활동까지 전방위적인 활약을 펼치며 독보적인 위상을 공고히 다지고 있다.



사진=백승철 기자







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)