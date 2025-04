지상파 최초 도쿄돔 입성 '인기가요', 한·일 역대급 라인업 완성

도쿄돔에서 열리는 '2025 SBS 인기가요 유니콘 in 도쿄돔'(2025 SBS INKIGAYO UNICON in TOKYO DOME, 이하 '인기가요 인 도쿄돔')이 최종 라인업을 확정 지었다.



올해 3년차를 맞아 지상파에서 개최하는 K-POP 옴니버스 공연 최초로 도쿄돔에 입성하는 '인기가요 인 도쿄돔'에는 일본 아티스트인 이퀄러브(=LOVE)와 이마세(imase)가 출연을 확정했다. 일본에서 절정의 인기를 누리고 있는 일본 아티스트들의 출연만으로 기대감이 커지고 있는 가운데, =LOVE와 imase는 13일 공연 라인업에 이름을 올렸다.



이밖에 다른 공연에서는 볼 수 없는 스페셜 스테이지들이 대거 공개된다. 에이티즈(ATEEZ) 멤버 솔로 무대를 비롯해, 엔믹스(NMIXX)와 제로베이스원(ZEROBASEONE)은 각각 밴드 라이브 무대로 도쿄돔을 수놓을 예정이다. 또한 글로벌 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)와의 파트너십으로 선보이는 스페셜 스테이지도 예정되어 있다.



특히 팬들이 음악, 아티스트 그리고 공연에 한층 더 몰입할 수 있도록 스포티파이는 단독 콘텐츠를 선보일 예정이다. 스페셜 퍼포먼스 영상을 비롯해, 공연을 앞두고 팬들의 기대감을 높일 수 있도록 라인업 아티스트들의 대표곡을 엄선한 '스포티파이 SBS 인기가요 유니콘 인 도쿄돔 베스트 플레이리스트(Spotify SBS INKIGAYO UNICON in TOKYO DOME Playlist)'도 오는 5일부터 공개된다.



더 강력해진 출연진만큼 MC 라인업도 화려하다. 비투비 육성재가 양일간 MC로 나서 12일 토요일 공연에는 엔믹스 설윤, 제로베이스원 한유진이 함께 하고, 13일에는 공연에는 에스파 카리나와 호흡을 맞춘다. 비주얼 MC진의 진행 역시 이번 공연의 관전 포인트다.



한편 12, 13일 양일간 도쿄돔에서 개최되는 '인기가요 인 도쿄돔'은 다채로운 색으로 더 강렬해진 무대와 다양한 감정을 담은 음악이 스펙트럼처럼 광활하게 펼쳐지는 'Colors of Spectrum'이라는 콘셉트로 꾸며진다.



12일 공연에는 카이(KAI), 에이티즈(ATEEZ), 엔믹스(NMIXX), 제로베이스원(ZEROBASEONE), 투어스(TWS), 아일릿(ILLIT), 이즈나(izna), 스킨즈(SKINZ)가 무대에 오르고 13일 공연에는 태양(TAEYANG), 마크 (MARK), NCT DREAM, =LOVE, 에스파(aespa), 니쥬(NiziU), imase, 싸이커스(xikers), 스킨즈(SKINZ)가 함께 한다.



'인기가요 인 도쿄돔'은 4월 중 SBS에서 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)