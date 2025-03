피겨 임해나-권예, 세계선수권 리듬댄스 16위…프리댄스 진출

▲ 세계선수권대회에 출전한 임해나-권예조

피겨스케이팅 세계선수권대회에서 아이스댄스 임해나-권예 조가 프리댄스에 진출했습니다.임해나-권예 조는 29일(한국시간) 미국 매사추세츠주 보스턴 TD가든에서 열린 세계선수권대회 아이스댄스 리듬댄스에서 기술점수(TES) 40.83점, 예술점수(PCS) 31.21점, 합계 72.04점을 받았습니다.두 선수는 36개 출전팀 중 16위에 올라 상위 20개 팀이 진출하는 프리댄스 진출에 성공했습니다.전체 25번째로 은반 위에 선 두 선수는 리듬댄스 프로그램 '아이 갓 유, 댄스 투 더 뮤직'(I got you, dance to the music)에 맞춰 연기를 시작했습니다.두 선수는 첫 번째 과제 시퀀셜 트위즐에서 각각 레벨 4를 받으며 수행점수(GOE) 1.71점을 챙겼습니다.패턴 댄스 타입 스텝 시퀀스는 레벨 1이 나왔으나 미드라인 스텝 시퀀스에선 임해나가 레벨 3, 권예가 레벨 1을 받았습니다.두 선수는 코레오그래픽 리듬 시퀀스를 레벨 1로 처리한 뒤 남자 선수가 여자 선수를 들고 회전하는 고난도 기술, 로테이셔널 리프트를 레벨 4로 연기하며 경기를 마쳤습니다.캐나다 토론토에서 태어난 임해나는 한국과 캐나다 이중국적자이며, 중국계 캐나다인 권예는 올림픽 출전을 위해 최근 특별 귀화로 한국 국적을 취득했습니다.최종 성적이 결정되는 프리 댄스는 30일 새벽에 열립니다.이번 대회에는 2026 밀라노·코르티나담페초 올림픽 피겨 스케이팅 아이스댄스 출전권 24장 중 19장이 걸려 있습니다.리듬 댄스 1위는 총점 90.18점을 받은 매디슨 촉-에반 베이츠 조(미국)가 차지했습니다.(사진=AFP, 연합뉴스)