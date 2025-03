할리우드의 스타 커플인 가수 셀레나 고메즈와 프로듀서 베니 블랑코가 자신들의 사랑 이야기를 담은 앨범을 발매했습니다.



두 사람은 최근 협업 앨범 'I Said I Love You First'를 공개했습니다.



두 사람의 사랑을 그려낸 노래 14곡이 실렸습니다.



타이틀곡 'Younger And Hotter Than Me'는 고메즈가 현재 느끼는 솔직한 감정과 생각을 블랑코의 서정적인 멜로디로 풀어낸 노랩니다.