WHO "미국 원조 삭감에 아프간 의료시설 80% 폐쇄 위기"

미국의 WHO, 즉 세계보건기구 탈퇴로 인한 심각한 예산 부족으로 아프가니스탄에 제공하는 필수 의료 서비스 80%가 중단될 위기에 놓였습니다.



WHO는 17일(현지시간) 성명을 통해 재정난으로 아프간 내 167개 의료 시설이 운영을 중단했으며, "긴급 지원이 이뤄지지 않으면 오는 6월까지 추가로 220개 이상의 의료 시설이 문을 닫게 돼 아프간 국민들이 기본 의료 서비스에 접근할 수 없게 된다"고 경고했다고 AFP 등 주요외신들이 보도했습니다.



에드윈 세니자 살바도르 WHO 아프가니스탄 대표는 이와 같은 상황에 대해 "아프가니스탄 보건 시스템을 강화하기 위해 수년간 이룩한 성과를 무너뜨릴 수 있는 인도적 위기"라고 덧붙였습니다.



WHO에 따르면 아프가니스탄에서는 올해 1, 2월에만 만 6천 건 이상의 홍역 의심 사례가 보고됐고, 111명이 사망했습니다.



또 출생 10만 건당 638명의 산모가 사망해 전 세계 최고 수준의 산모 사망률을 기록하고 있습니다.



여기에 5세 미만 아동의 10%가 영양실조 상태이며, 45%가 성장 부진을 겪고 있습니다.



도널드 트럼프 미국 행정부는 지난 1월 22일 유엔에 WHO 탈퇴를 공식 통보했습니다.



미국은 WHO 정규 예산의 5분의 1을 책임지고 있으며 지난 2년간 WHO가 모금한 긴급 자금의 34%를 기부한 바 있습니다.



