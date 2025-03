"서로에게 힘이 되는 블링크"…지수, 첫 솔로 투어 본격 시작

이미지 확대하기

블랙핑크 출신 솔로가수 지수(JISOO)가 첫 솔로 투어의 성공적인 포문을 열었다.지수는 지난 14일 필리핀 마닐라 스마트 아라네타 콜리세움(Smart Araneta Coliseum), 15일 태국 방콕 퀸시리킷 컨벤션 센터(Queen Sirikit Convention Center)에서 2025 팬미팅 투어 'LIGHTS, LOVE, ACTION!(라이츠, 러브, 액션!)'을 성공적으로 개최했다.'LIGHTS, LOVE, ACTION!'은 지수가 솔로로는 데뷔 9년 만에 처음으로 진행하는 단독 투어로, 지난달 새 미니앨범 'AMORTAGE(아모르타주)'를 성공적으로 발매한 뒤 신곡을 선보이는 무대이기도 하다.이날 지수는 타이틀곡 'earthquake(얼스퀘이크)'부터 'Your Love(유어 러브)', 'TEARS(티어스)', 'Hugs & Kisses (허그 앤 키세스)'까지 직접 작사에 참여한 새 앨범 전곡과 더불어 '꽃(FLOWER)', 'All Eyes On Me(올 아이즈 온 미)'까지 다채로운 무대를 선보였다.공연 말미 지수는 "이번 투어의 시작을 여러분과 함께 했다는 것은 정말 커다란 행운이다. 오늘 우리는 블링크라는 이름으로 하나가 될 수 있었다. 앞으로도 늘 함께 하며 서로에게 힘이 되어 주면 좋겠다.라는 소감을 전했다.지수의 첫 아시아 투어는 일본 도쿄, 마카오, 대만 타이베이, 홍콩, 베트남 하노이 등에서 이어진다. 앞서 지수는 'AMORTAGE'로 미국 빌보드 '월드 디지털 송 세일즈' 1위를 기록했으며, 발매 한 달 넘게 'earthquake'의 화제성을 이어가고 있다.사진 = 블리수(BLISSOO) 제공(SBS연예뉴스 강경윤 기자)