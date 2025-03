[딥빽픽] '민감국가'도 서로 '네 탓'이라는 정치권…'정치 공방'보다 더 중요하고 시급한 것은

미국 에너지부가 올해 1월 한국을 '민감국가'로 분류한 사실이 확인되면서 정치권에서도 핵심 이슈로 부상했습니다.



여야 모두 상황의 심각성은 똑같이 인식하면서도, 여당은 야당에, 그리고 야당은 정부·여당에 '민감국가 지정'의 책임을 묻는 양상입니다.



정치권에서 이렇게 책임 소재를 묻는 '정치 공방' 외에, 보다 더 중요하고 시급하게 노력을 기울여야 할 일은 무엇일까요?



자세한 이야기는 영상에 담아보았습니다. 함께 보시죠.



#트럼프 #민감국가 #한국 #미국 #기술유출 #바이든 #민감국가리스트 #에너지부 #DOE #핵무장론 #계엄 #기술보안 #과학기술 #연구 #국민의힘 #더불어민주당 #정부 #정치 #비디오머그 #딥빽 #딥빽픽



(취재·구성 : 김혜영, 영상취재 : 주용진, 영상편집 : 김초아, CG : 서현중, 이희문, 인턴 : 문소정, 조주현, 제작 : 디지털뉴스제작부)



=======





참고문헌



-https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008023447

민주당, '미 민감국가 지정 철회 촉구' 국회 결의안 추진 검토 (박하정, SBS NEWS, 2025.03.17)



-https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008023273

안덕근 다시 방미…에너지 협의·민감국가 배제 요청 (유영규, SBS NEWS, 2025.03.17)



-https://biz.sbs.co.kr/article/20000218801#none

'中에 핵심 반도체 기술 유출' 삼성전자 전 직원, 1심서 징역 7년 (안지혜, SBS Biz, 2025.02.19)



-경찰, 국가안보를 위협하는 해외 기술 유출 범죄 역대 최다 검거 (경찰청 보도자료, 2025.03.13) -https://www.yna.co.kr/view/AKR20250313086600004 경찰, 지난해 해외 기술유출 27건 검거…중국·반도체 최다 (이동환, 연합뉴스, 2025.03.13)



기술주권 확보를 위한 대학 및 공공연구기관의 연구보안 법제 개선방안 (박정인, 안상수, 법조학회, 2024.10)



-글로벌 산업경쟁력 강화를 위한 기술유출 대응방안 (특허청, 2024.10)



-NUCLEAR NONPROLIFERATION Major Weakness in Foreign Visitor Controls at Weapons Laboratories (U.S. Government Accountability Office, 1988.10)



-DOE SECURITY Information on Foreign Visitors to the Weapons Laboratories (U.S. Government Accountability Office, 1996.09.26)



-https://ww2.aip.org/fyi/congress-poised-to-restrict-nnsa-labs-from-admitting-citizens-of-four-countries Congress Poised to Restrict NNSA Labs from Admitting Citizens of Four Countries (Mitch Ambrose, AIP, 2024.12.09)