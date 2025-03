수지가 부른 '간절한 소원', 반응 뜨겁다…'백설공주' 기대감 고조

이미지 확대하기

수지가 부른 '백설공주'의 스페셜 OST '간절한 소원(Waiting On A Wish)'이 뜨거운 반응을 얻고 있는 가운데 뮤직비디오 메이킹 비하인드 영상과 스틸이 공개됐다.티저 공개만으로 유튜브 인기 급상승 동영상에 랭크된 수지의 '간절한 소원(Waiting On A Wish)' 뮤직비디오는 지난 14일 오후 시에 공개됐다. 수지의 청아한 음색과 풍부한 감정 표현이 '백설공주'의 캐릭터 서사를 섬세하게 표현해 내 호평이 이어지고 있다.'백설공주'의 메인 테마곡 '간절한 소원(Waiting On A Wish)'은 원작 애니메이션의 상징적인 이미지인 소원의 우물을 중심으로 벤지 파섹, 저스틴 폴 음악 감독이 새롭게 탄생시킨 곡이다. 레이첼 지글러의 원곡 'Waiting On A Wish'도 전 세계 팬들에게 반응을 얻고 있는 가운데, 두 아티스트의 감성이 더해진 '간절한 소원(Waiting On A Wish)'은 각기 다른 느낌을 줘 팬들에게 듣는 재미를 선사한다.한편, 공개된 '간절한 소원(Waiting On A Wish)'의 뮤직비디오 메이킹 비하인드 스틸과 영상은 '백설공주'로 완벽 변신한 수지의 모습부터 '백설공주'의 변화를 표현하기 위해 진지한 태도로 촬영에 임하는 수지의 모습이 돋보인다. 디렉팅을 받으며 '백설공주'와 동화되기 위해 노력하는 모습, 촬영 후에 꼼꼼히 모니터링을 하는 모습 등 '간절한 소원(Waiting On A Wish)'의 뮤직비디오 메이킹 비하인드 영상을 통해 다채로운 수지의 모습을 확인할 수 있다.'백설공주'는 디즈니 첫 번째 프린세스 '백설공주'가 악한 '여왕'에게 빼앗긴 왕국을 되찾기 위해 선한 마음과 용기로 맞서는 마법 같은 이야기를 담은 2025년 첫 판타지 뮤지컬 영화. 오는 3월 19일 국내 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)