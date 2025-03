유럽 5대 리그를 중심으로 축구에서 직접 프리킥 골이 감소하고 있는데요. 그 이유를 〈스포츠머그〉에서 정리했습니다.



[참고 자료]

The Dying Art of Shooting From Free Kicks - Opta Analyst

Season trends: Why direct free-kick goals hit all-time low - Premierleague



(구성·편집 박진형 / 제작: 디지털뉴스제작부)