간병하던 80대 아내를 살해한 뒤 한강에 뛰어든 80대 남편과 50대 아들이 구속 송치됐습니다.



경기 일산서부경찰서는 살인 및 존속살인 혐의로 80대 남성 A 씨와 그의 50대 아들 B 씨를 구속 송치했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.



이들은 지난 4일 오전 10시쯤 고양시 일산서구의 한 아파트에서 함께 살던 아내이자 어머니인 80대 여성 C 씨를 살해한 혐의를 받습니다.



범행 후 이들은 서울 송파구 잠실한강공원에서 한강으로 뛰어들었으나 시민의 신고로 구조됐습니다.



이들 가족은 10년 전부터 C 씨의 건강 악화로 고통을 겪어온 것으로 알려졌습니다.



최근 경제적 사정이 어려워진 A 씨와 B 씨는 경찰 조사에서 "C 씨를 간병하며 살아왔고, 최근 주거 문제 등 생활고를 겪다 C 씨가 목숨을 끊어 달라고 요청해 범행했다"는 취지로 진술했습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)