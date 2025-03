'뮤직뱅크 출연 잡음' 시우민 "팬분들 보고싶어하는 거 다 하고파"

이미지 확대하기

엑소(EXO) 멤버이자 솔로 아티스트인 시우민(XIUMIN)이 2년 6개월 만에 솔로 앨범을 발표한다.최근 SM엔터테인먼트의 외압 의혹과 석연찮은 이유로 KBS 음악 프로그램 '뮤직뱅크'의 출연을 거부를 당했다는 폭로가 나와 논란이 확산된 가운데 시우민은 "팬들을 만족시키고 싶다."며 이번 앨범에 대한 자신감을 드러냈다.시우민은 소속사 INB100을 통해 오랜만에 솔로 앨범을 발표하는 소감을 전했다.그는 "드라마 촬영을 하면서 발매 시기를 고민했는데, 오랜만에 발표하는 앨범이고 두 번째 앨범이기 때문에 좀 더 완성도 있게 나오고 싶다는 욕심이 생겨 준비 기간이 길어졌다."면서 "이번 앨범은 그만큼 애정이 있고 이제 팬분들과 즐길 생각을 하니 한창 활동했던 날들이 기억나면서 무척 설레고 떨린다."고 밝혔다.이번 앨범을 통해 자신이 추구하는 음악성을 알리고 싶다는 시우민은 "팬분들을 만족시키는 것이 제일 큰 목표이고 그로 인해 팬 콘서트 투어를 하면서 함께 즐기고 행복한 추억을 만들고 싶다."고 설명했다.시우민은 오는 22일부터 아시아 6개 도시에서 '2025 XIUMIN FAN CONCERT 'X Times ( ) (엑스 타임스)' ASIA TOUR'를 개최할 예정이다. 그는 "드디어 해외에 계신 EXO-L(엘소엘) 분들을 행사가 아닌 단독 팬 콘서트로 만날 수 있어서 너무 행복하고 이번 투어로 멈추지 않고 콘서트까지 이어질 수 있게 달려가고 싶다."며 기대감을 표했다.마지막으로 시우민은 "아직 한참 부족해서 공부를 더 해야 하지만 다재다능한 만능 아티스트가 되고 싶다. 결론적으로 팬분들이 보고 싶어 하는 것들을 다 하고 싶다."고 바람을 전하면서 "항상 기다려 주셔서 감사하고 기다리신 만큼 충족시켜 드릴 수 있도록 열심히 하겠다"고 덧붙였다.시우민 미니 2집 'Interview X(인터뷰 엑스)'은 오늘(10일) 오후 6시 전격 공개된다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'WHEE!(위!)'를 비롯해 'Can't Help Myself(캔트 헬프 마이셀프)', 'Make You LaLa(메이크 유 라라)', 'Switch Off(스위치 오프)', 'Lost Paradise(로스트 파라다이스)', 'Love is U(러브 이즈 유)' 등 총 6곡이 담겼다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)