간병 중 아내 살해한 부자 한강 뛰어들었다 구조…"생활고 때문"

▲ 일산서부경찰서

간병하던 80대 아내를 살해한 뒤 한강에 뛰어든 80대 남편과 50대 아들은 오랜 기간 생활고를 겪어왔던 것으로 파악됐습니다.경기 일산서부경찰서는 살인 및 존속살인 혐의로 80대 남성 A 씨와 그의 50대 아들 B 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 5일 밝혔습니다.이들은 지난 4일 오전 10시쯤 고양시 일산서구의 한 아파트에서 함께 살던 아내이자 어머니인 80대 여성 C 씨를 살해한 혐의를 받습니다.범행 후 같은 날 오후 8시 20분쯤 서울 송파구 잠실한강공원에서 한강으로 뛰어들었습니다.이를 목격한 행인이 119에 신고했고 출동한 경찰과 소방 당국이 부자를 구조했습니다.두 사람은 현장에서 "아침에 아내이자 어머니를 살해했다"고 자백했습니다.경찰은 범행 현장을 확인한 뒤 이들을 긴급 체포했습니다.조사 결과 이들은 C 씨와 함께 거주했으며, C 씨는 10년 전부터 건강 악화로 거동이 불편했던 것으로 전해졌습니다.A 씨와 B 씨는 경찰 조사에서 "C 씨를 간병하며 살아왔고, 최근 주거 문제 등 생활고를 겪다 C 씨가 목숨을 끊어 달라고 요청해 범행했다"는 취지로 진술했습니다.경찰은 부자에 대해 구속영장을 신청할 방침이며 구체적인 범행 동기, 공모 여부 등을 추가 조사할 예정입니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)