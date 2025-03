영파씨 "십센치 선배의 특별한 피처링…자 선물 드렸다"

힙합 걸그룹 영파씨가 인디밴드 십센치와 콜라보레이션곡 'COLD'로 돌아왔다.



4일 서울 서대문구에 있는 예스24 원더로크홀에서 진행된 스페셜앨범 'COLD' 쇼케이스에서 영파씨 정선혜는 "십센치 선배님과 함께 해서 영광이었다. 첫 힙합 발라드라서 어떤 곡이 탄생할지 상상이 안됐는데 십센치 선배님 덕분에 음악에 완성도를 높일 수 있었던 것 같아서 정말 감사했다."고 소감을 밝혔다.



2023년 데뷔한 영파씨는 독보적인 콘셉으로 주목을 받는 K팝 그룹이다. 영파씨는 십센치와의 협업으로 한층 더 멜로디가 강조된 슬로우 템포 곡으로 새로운 색깔을 보여준다는 각오다.



정선혜는 "회사를 통해서 십센치 선배님께 제안드렸을 때 이미 저희와 저희 노래를 알고 계신다고 해서 더 힘이 됐다. 또 데모를 듣고 흔쾌하게 제안을 받아주셨다."면서 "늦은 시간까지 함께 해주셔서 감사를 표하고자 자를 선물로 드렸다."고 설명했다.



영파씨의 스페셜앨범 'COLD'에는 'Lovestargram', 'Blue Dot', 'Daddy Dont' Leave Me', 'Santa Claus Left Me No Goodz', 'Oskar's Drawing' 등 7곡이 담겼다.



사진=백승철 기자







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)