제니, 첫 솔로 정규앨범 타이틀곡은 'Like JENNIE'…"파워풀한 랩"

글로벌 아티스트 제니(JENNIE)가 타이틀곡 'Like JENNIE'로 또 한 번의 돌풍을 예고했다.



3일 제니는 자신의 공식 SNS를 통해 오는 7일 오후 2시(한국시간) 전 세계 동시 발표되는 첫 번째 솔로 정규 앨범 'Ruby'(루비)의 타이틀곡 'Like JENNIE'(라이크 제니) 티저 영상을 게재했다. 공개된 영상은 'Ruby' 속 제니의 다양한 모습이 폴라로이드 형식으로 담겨 있다.



특히, 마지막에는 타이틀곡 'Like JENNIE'의 음원 일부가 흘러나오며 그간 보여줬던 모습과는 다른 새로운 스타일링의 제니가 등장해 눈길을 끌었다. 제니는 강렬한 눈빛으로 힙한 아우라를 발산했고, 영상 말미 감각적인 비트에 맞춰 제니의 파워풀한 랩이 쏟아져 단숨에 이목을 사로잡았다.



제니의 첫 번째 솔로 정규 앨범 'Ruby'는 제니가 직접 앨범 프로듀싱을 맡아 자신의 아이덴티티와 무한한 음악적 가능성을 담아냈다. 제니만의 다채로운 음악 색깔로 가득 채운 'Ruby' 공개가 3일 앞으로 다가오면서 전 세계 음악 팬들의 기대감이 최고조에 달했다.



'Ruby'에는 'Intro : JANE with FKJ', 'Like JENNIE', 'start a war'(스타 어 워), 'Handlebars (feat. Dua Lipa)'(핸들바), 'with the IE (way up)'(위드 더 아이이 (웨이 업)), 'ExtraL (feat. Doechii)'(엑스트라L), 'Mantra'(만트라), 'Love Hangover (feat. Dominic Fike)'(러브 행오버), 'ZEN'(젠), 'Damn Right (feat. Childish Gambino, Kali Uchis)'(댐 라이트), 'F.T.S.', 'Filter'(필터), 'Seoul City'(서울 시티), 'Starlight'(스타라이트), 'twin'(트윈) 등 총 15곡이 수록됐다.



한편, 제니는 'Ruby' 발매를 기념해 미국 로스앤젤레스(LA)와 뉴욕, 서울에서 'The Ruby Experience' 쇼를 개최한다. 'The Ruby Experience'는 오는 6~7일 로스앤젤레스의 피콕 극장을 시작으로, 10일 뉴욕의 라디오시티 뮤직홀과 15일 인스파이어 아레나에서 진행된다.



사진 출처 : OA엔터테인먼트(ODDATELIER)







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)