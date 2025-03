그룹 엑소의 백현 씨가 미국 싱어송라이터 우미와 함께한 신곡 'Do What You Do'를 공개했습니다.



우미는 따뜻하고 편안한 알앤비 감성으로 인기를 얻은 가수입니다.



앞서 방탄소년단 뷔와 협업하며 국내에도 이름을 알렸습니다.



'Do What You Do'는 백현 씨가 4년 만에 발매하는 협업 음원입니다.



이별의 아픔 속 서로를 향한 엇갈린 감정을 담아낸 알앤비 듀엣곡으로, 두 사람의 섬세한 감정이 깊은 여운을 전합니다.