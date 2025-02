미국 국민 절반 "트럼프, 헌법서 금지한 3선 도전 시도할 것"

▲ 트럼프 미국 대통령

재선에 성공한 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 헌법이 금지한 3선 도전 가능성을 반복적으로 언급하는 가운데 미국 국민 절반이 트럼프 대통령이 3선 도전을 시도할 가능성이 있다고 보는 것으로 나타났습니다.여론조사업체 유거브가 미국 성인 2천900명을 대상으로 현지시간 지난 25일 실시해 27일 공개한 여론조사에서 전체 응답자의 52%는 트럼프 대통령이 3선을 시도할 것이라고 답했습니다.'도전하지 않을 것'이란 답변은 34%에 그쳤고 15%는 '모르겠다'고 밝혔습니다.트럼프 대통령이 3선을 할 수 있도록 허용돼야 하느냐는 질문에는 63%가 '안된다'고 답했습니다.'허용해야 한다'는 응답은 24%에 불과했습니다.미국의 수정헌법 22조는 '누구도 대통령직에 두 번 이상 (more than twice) 선출될 수 없다'고 명시하고 있습니다.이 규정은 연임 여부와 상관없이 2번 이상은 해선 안 된다는 것이 일반적 해석이지만 트럼프 대통령 진영에서는 트럼프 대통령이 징검다리식으로 집권했기 때문에 한 차례 더 선거에 나설 수 있다는 주장이 계속돼 왔습니다.나아가 앤디 오글스 하원의원(공화·테네시)은 트럼프 대통령이 3선에 도전할 수 있도록 하는 개헌안도 발의한 상태입니다.트럼프 대통령은 지난 20일 백악관 행사에서 참석자들에게 "?뺐?다시 출마해야 하나"라며 "논쟁이 있다"고 말하는 등 농담조로 여러 차례 3선 도전 가능성을 언급했습니다.이에 대응해 민주당 댄 골드먼 하원의원(뉴욕)은 수정헌법 22조를 재확인하는 결의안을 제출할 예정이라고 뉴욕타임스는 보도했습니다.골드먼 하원의원은 "언론이 농담이라고 하고 있지만 헌법상 허용된 두 번째 임기 이후에도 계속해서 (대통령으로) 봉사하겠다는 트럼프의 반복적인 암시는 이제 공화당의 교리가 됐다"고 비판했습니다.