'SM 신인 걸그룹' 하츠투하츠, 오늘(24일) 데뷔

이미지 확대하기

SM엔터테인먼트가 내놓는 신인 걸그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 오늘(24일) 전격 데뷔한다.하츠투하츠는 오늘 오후 6시 각종 음악 사이트에서 첫 싱글 'The Chase'(더 체이스)의 타이틀곡이자 데뷔곡인 'The Chase'와 수록곡 'Butterflies'(버터플라이즈) 총 2곡의 음원을 공개한다.동시에 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 타이틀곡 'The Chase' 뮤직비디오를 동시 릴리즈하고 첫걸음을 내딛는다.타이틀곡 'The Chase'는 몽환적인 사운드 소스들과 보컬 멜로디가 어우러져 신비롭고 묘한 분위기를 자아내는 곡으로, 강렬하고 독특한 베이스 신스를 중심으로 전개되는 트랙의 무드 체인지가 특징이며, 가사에는 '내가 나아갈 길은 나 스스로 만들어가겠다'는 자신감 넘치는 메시지가 담겼다.더불어 타이틀곡 'The Chase'의 뮤직비디오는 함께 현장학습을 떠난 여덟 멤버들이 관성을 벗어나는 신비로운 현상을 경험하고 정해진 길을 벗어나기로 결심, 도심으로 향하며 자신들만의 청사진을 그려나가는 이야기로 시선을 사로잡을 예정이다.특히 이번 뮤직비디오는 서울 중구 신세계백화점 본점의 초대형 미디어 파사드 '신세계스퀘어'에서 동시 공개된다.또한 하츠투하츠는 오늘 오후 8시 서울 광진구 예스24라이브홀에서 'Hearts2Hearts Debut Fan Showcase '(하츠투하츠 데뷔 팬 쇼케이스 <체이스 아워 하츠>)를 개최하며 이 모습은 하츠투하츠의 유튜브 및 위버스 채널을 통해 생중계된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)