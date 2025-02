제니, 그래미 접수한 美 래퍼 도이치와 만났다…오는 21일 'ExtraL' 선공개

제니(JENNIE)와 도이치(Doechii)가 만났다.



제니가 오는 21일 오후 2시(한국 시간) 첫 번째 솔로 정규 앨범 'Ruby'(루비) 수록곡이자 미국 래퍼 도이치(Doechii)와의 협업곡 'ExtraL'을 전 세계 동시 공개한다.



앞서 제니는 자신의 공식 SNS를 통해 선공개곡 발표 일정을 기습 공개해 글로벌 팬들을 열광케 했다. 10초가량의 짧은 영상임에도 타이포그래피에 감각적인 비트가 더해져 보는 이들을 순식간에 몰입하게 만들며 강한 임팩트를 남겼다.



도이치(Doechii)는 'Alligator Bites Never Heal'로 '제67회 그래미 어워드'에서 '베스트 랩 앨범'(Best Rap Album) 부문을 수상하는 등 힙합 씬에서 독보적인 존재감을 드러내며 전 세계적인 인기를 끌고 있다. 그간 개성 넘치는 래핑으로 글로벌 팬들에게 강렬한 인상을 남긴 제니와 도이치(Doechii)의 만남에 전 세계 팬들의 많은 기대가 모이고 있다.



제니의 무한한 음악적 가능성이 담긴 첫 번째 솔로 정규 앨범 'Ruby'에는 'Mantra'와 'ZEN', 'Love Hangover', 'ExtraL'을 포함한 다양한 장르의 총 15곡이 수록됐다. 특히, 차일디쉬 감비노(Childish Gambino), 도이치(Doechii), 도미닉 파이크(Dominic Fike), 두아 리파(Dua Lipa), FKJ, 칼리 우치스(Kali Uchis) 등 세계적인 아티스트들과의 협업 곡도 포함됐다.



한편, 제니는 'Ruby' 발매를 기념해 미국 로스앤젤레스(LA)와 뉴욕, 서울에서 'The Ruby Experience' 쇼를 개최한다. 'The Ruby Experience'는 3월 6~7일 로스앤젤레스의 피콕 극장을 시작으로, 10일 뉴욕의 라디오시티 뮤직홀과 15일 인스파이어 아레나에서 진행된다.



사진 출처 : OA엔터테인먼트(ODDATELIER)







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)