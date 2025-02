'창립30주년' SM엔터, 사랑의열매에 3억 원 기부

SM엔터테인먼트(이하 SM)가 창립기념일을 맞아 기부를 실천했다.



14일 사랑의열매 사회복지공동모금회는 SM이 성금 3억 원을 기부했다고 밝혔다. 기탁된 성금은 취약계층아동의 건강한 발달을 위해 지원될 예정으로 ▲청각장애아동의 인공와우 수술비 ▲결식아동을 위한 건강한 식사지원 ▲돌봄공백 아동을 위한 학습지원 등에 사용된다.



이날 창립 30주년을 맞은 SM은 1995년 설립 이래 음반, 광고, 뉴미디어, 메타버스, 음악퍼블리싱 등 음악 및 문화 산업 전반에 걸쳐 K-Pop의 역사를 이끌고 있다.



특히, 지난 10년간 'SMile : 마음껏 웃을 수 있는 기적 같은 미래'라는 비전 아래 음악으로 꿈을 키워가는 청소년을 위한 SMile Music Festival을 운영하며 전문 트레이닝과 멘토링을 제공하고, 아시아 소수민족과 장애인을 중심으로 어린이 통합 음악 교육을 제공하는 등 문화소외 아동․청소년을 지원하고 있다.



또한 임직원과 아티스트가 함께 봉사활동, 재난재해 긴급구호 지원, 환경보호 캠페인 등에 참여하며 다양한 사회공헌 활동을 진행해오고 있다.



사랑의열매 김병준 회장은 "소속 아티스트들의 지속적인 기부에 이어 회사 차원에서도 나눔에 동참해 주셔서 SM엔터테인먼트 임직원 및 아티스트 여러분께 감사드린다"며 "사랑의열매는 앞으로도 사회공헌 파트너로서 우리 사회 곳곳에 위로와 희망을 전할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.



한편 SM은 창립 30주년을 맞은 이날 단체 앨범 '2025 SMTOWN : THE CULTURE, THE FUTURE'(2025 에스엠타운 : 더 컬처, 더 퓨처)를 발매한다. 새 단체곡이자 타이틀 곡인 'Thank You'(땡큐) 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 공개된다.



