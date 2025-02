'시흥 흉기 사건' 피해자 20대 편의점 직원 끝내 숨져

▲ 경기 시흥경찰서 전경

지난 12일 발생한 '시흥 흉기사건'의 피해자인 20대 여성 편의점 직원이 사건 발생 하루 만에 치료 중 끝내 사망한 것으로 확인됐습니다.이 사건 피의자에 대한 구속 여부는 오늘(14일) 중 결정될 전망입니다.경기 시흥경찰서는 살인 혐의를 받는 A(35) 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 오늘 오전 수원지법 안산지원에서 진행된다고 밝혔습니다.구속영장 발부 여부는 오후 늦게 결정될 것으로 예상됩니다.A 씨는 검거 당일 1차 조사를 받은 뒤 이튿날에는 범행 과정에서 부상한 손 부위 등에 대한 수술을 받느라 추가 조사를 받지는 않았습니다.A 씨는 범행 동기와 관련해 신빙성이 다소 떨어져 망상으로 추정되는 내용을 언급하며 횡설수설한 것으로 알려졌습니다.A 씨는 지난 12일 오후 6시 50분쯤 시흥시 주거지에서 이복형 B 씨를 집 안에 있던 흉기로 살해한 혐의를 받고 있습니다.그는 약 10분 만에 범행을 마친 뒤 주거지와 인접한 편의점으로 가서 이곳 직원 20대 여성 C 씨를 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의도 받습니다.C 씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨져 치료받다가 하루 만인 13일 오후 8시 50분 끝내 숨졌습니다.A 씨는 흉기를 들고 편의점으로 들어와 카운터에 있던 C 씨에게 무차별적으로 휘두른 것으로 조사됐습니다.당시 편의점에는 손님 2명이 있었지만, 누군가 막을 새도 없이 범행이 이뤄졌다고 경찰은 설명했습니다.경찰은 목격자 신고를 받고 출동해 50여 분 만에 길거리에 있던 A 씨를 현행범으로 체포했습니다.A 씨는 지난해 4월 정신질환 진단을 받고 며칠간 입원 치료를 받다가 퇴원했으며, 한 달가량 약을 먹다가 임의로 단약(斷藥)을 한 것으로 전해졌습니다.A 씨는 비슷한 기간부터 모친을 비롯해 의붓아버지, 그리고 의붓형 B 씨와 한집에 거주하기 시작했는데, 이후 치료를 받지 않던 A 씨의 증세가 점차 악화한 것으로 경찰은 추정하고 있습니다.A 씨는 직업 없이 주로 집에만 머물렀으며, 다른 사람과 교류도 거의 없었던 것으로 알려졌습니다.특히 이번 사건 피해자인 C 씨와는 모르는 사이인 것으로 잠정 파악됐습니다.경찰 관계자는 "사건 피의자인 A 씨는 물론 당시 현장에 있던 A 씨의 모친도 손 부위를 다쳐 치료받고 있어 아직 조사가 다 이뤄지지 않았다"며 "A 씨는 범행 동기에 대해 앞뒤가 맞지 않는 진술을 하고 있다"고 했습니다.경찰은 A 씨에 대한 구속 여부가 결정되는 대로 자세한 경위를 조사할 방침입니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)