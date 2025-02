블랙핑크 리사, 도자캣-레이 손잡고 새 싱글 'Born Again' 발매

이미지 확대하기

그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 리사가 정규앨범 컴백에 앞서 새 싱글로 리스너를 만난다.리사는 한국 시간 기준 7일 오전 9시 전 세계 음원사이트를 통해 신곡 'Born Again(본 어게인)'을 발매했다.'Born Again'은 다이내믹하고 에너지가 넘치는 팝 트랙으로, 빌보드 1위와 그래미 수상을 거머쥐며 존재감을 달리하고 있는 래퍼 도자 캣(Doja Cat)과 '브릿 어워즈' 역사상 하루에 가장 많은 상을 수상하는 쾌거를 이룬 영국 아티스트 레이(RAYE)가 피처링으로 참여해 시너지를 더했다.특히 'Born Again'의 뮤직비디오는 사브리나 카펜터(Sabrina Carpenter), 테이트 맥레이(Tate McRae) 등 세계적인 팝스타와 협업한 바르디아 제이날리(Bardia Zeinali)가 감독으로 참여, 고퀄리티 연출로 보는 재미를 배가시켰다.'Born Again' 발매와 동시에 글로벌 팬들의 이목을 사로잡고 있는 리사는 오는 28일 첫 번째 정규앨범 'Alter Ego(얼터 에고)'를 발매한다. 'Alter Ego'에는 글로벌 팝스타 로살리아(Rosalia)가 피처링한 'New Woman(뉴 우먼)'과 'Moonlit Floor(문릿 플로어)', 'Rockstar(락스타)' 등이 수록된다. 솔로 데뷔 이후 첫 정규로 찾아오는 만큼, 리사는 유니크한 성격을 나타내는 다섯 명의 캐릭터로 변신해 다채로운 음악을 선보일 예정이다.리사는 16일 첫 방송되는 미국 HBO의 'The White Lotus(화이트 로투스)' 시즌3에서 연기 데뷔를 할 계획이며, 4월에는 코첼라에서 화려한 솔로 데뷔도 앞두고 있다. 리사의 첫 정규앨범 'Alter Ego'는 28일 발매된다.사진제공 = 소니뮤직엔터테인먼트코리아(SBS연예뉴스 강경윤 기자)