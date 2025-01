북한 IT 전문가들, '미국 기업 재택근무'로 수천억 원 외화벌이

북한의 정보기술(IT) 전문가들의 국적을 숨기고 원격 근무 방식으로 미국 기업에서 일하게 한 일당이 적발됐습니다.



미국 법무부는 23일(현지시간) 미국 국적의 에릭 프린스와 엠마뉴엘 애시터, 북한 국적의 진성일, 박진성, 멕시코 국적의 페드로 데 로스 레예스 등 5명을 미국 정부에 대한 사기 음모와 돈세탁 등의 혐의로 기소했다고 밝혔습니다.



플로리다 남부 연방법원이 공개한 소장에 따르면 이들은 2018년 4월부터 지난해 8월까지 최소 64개의 미국 기업에 북한 IT전문가들을 근무하게 한 뒤 약 12억4천만 원을 챙겼습니다.



북한 당국에 흘러간 돈은 수천억 원에 달할 것이라는 게 검찰의 추정입니다.



미국 기업이 지급한 보수가 높아, 국적을 속이고 취업한 북한 IT전문가 중 일부는 1년에 약 4억3천만 원 이상을 벌어들인 것으로 확인됐습니다.



북한 IT전문가 14명이 팀을 구성해 미국 업체와 계약하고, 1년에 약 1천263억 원을 받은 사례도 확인됐습니다.



북한 당국은 IT 기술자가 벌어들이는 금액의 90% 이상을 떼어가는 것으로 알려졌습니다.



검찰에 따르면 피소된 미국인 2명은 북한 IT전문가들을 고용시키기 위해 IT 인력회사를 운영하면서, 도난됐거나 위조된 여권 등을 사용해 미국의 금융기관이나 다국적 소매업체 등의 원격 근무 업무에 지원하도록 도왔습니다.



이후 이들이 취업에 성공하면 각 기업이 발송한 업무용 노트북에 기업을 속일 수 있는 특수 소프트웨어를 설치한 뒤 북한 IT 기술자들에게 전달했습니다.



연방수사국(FBI)은 플로리다에 있는 이들의 주거지에서 북한 IT전문가가 미국에서 일하는 것처럼 업무 위치를 위장해주는 장비들을 발견했습니다.



검찰이 기소한 진성일과 박진성은 현재 중국 랴오닝성에 거주하는 것으로 알려졌습니다.



멕시코 국적의 페드로 데 로스 레예스는 스웨덴에 거주하고 있었지만, 지난 10일 네덜란드에서 체포됐습니다.



한편 FBI는 신분을 속이고 외국 기업에 취업한 북한 IT전문가들이 회사 네트워크에서 민감한 정보를 탈취한 뒤 업체를 협박해 돈을 뜯어내는 경우도 있다고 경고했습니다.



FBI는 "북한 IT전문가들이 회사 네트워크에 불법적으로 접근해 민감한 정보를 인질로 삼아 돈을 요구하는 사례를 확인했다"고 밝혔습니다.