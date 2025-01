한강 "비극 잊지 않으려는 사람들, 서로 연결돼 있다"

▲ 기자 간담회하는 한강 작가

작가 한강이 21일(현지시간) 보도된 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)와 인터뷰에서 지난해 12월 3일 윤석열 대통령의 계엄 선포와 해제 과정을 자신도 초조하게 지켜봤다고 말했습니다.그는 당시 거리로 나선 시민들을 언급하며 "1979년, 1980년의 기억은, 직접 경험했든 그렇지 않았든 그것이 반복돼선 안 된다는 것을 그들이 알았기에 한밤중에 거리로 나선 것"이라고 말했습니다.이어 "그런 식으로 과거와 현재가 연결돼 있다"고 덧붙였습니다.NYT 인터뷰는 장편소설 '작별하지 않는다'의 미국판 출간을 앞두고 이뤄졌습니다.2021년 작인 '작별하지 않는다'는 제주 4·3의 비극을 세 여성의 시선으로 풀어낸 그의 대표작 중 하나로, 영문판 제목은 'We Do Not Part'입니다.NYT는 한강 작가의 작품이 한국의 권위주의적 과거사를 다루고 있다며 이는 "대통령이 잠시 계엄령을 선포한 12월 이후 (작품과 현실의) 연관성이 더 커진 듯 보인다"고 평가했습니다.한강 작가는 최근 일어난 사건들에 대해 여전히 곰곰이 생각하고 있다면서, 자신이 작품을 통해 한국 현대사의 비극적인 장면들을 연이어 다루는 것은 결코 의도한 게 아니라고 했습니다.그는 한국의 고통스러운 순간을 깊이 직면하고 글을 쓰면서 곳곳에서 벌어지는 잔혹한 행위들을 겪은 피해자들의 경험, 그들을 잊지 않고 기억하려는 사람들과 자신이 깊이 연결돼 있다는 느낌을 받았다고 강조했습니다.한강은 "그것은 고통이고, 피"라면서 "하지만 그것은 죽어 남겨지는 부분과 살아있는 부분을 연결하는 삶의 흐름"이라고 했습니다.지난해 한국인으로는 처음 노벨 문학상을 받고 스웨덴 스톡홀름에서 열린 시상식에 다녀오는 등 분주히 보낸 그는 요즘 조용히 글을 쓰는 생활로 돌아가려 애쓰고 있다고 근황을 전했습니다.