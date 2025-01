'뮤지컬에 미안합니다'…대통령 헌정곡으로 둔갑한 뮤지컬 '렌트'의 명곡 [스프]

"52만 5600분의 귀한 시간들 우리들 눈앞에 놓인 수많은 날

52만 5600분의 귀한 시간들 어떻게 재요 일년의 시간

날짜로 계절로 매일 밤 마신 커피로 만남과 이별의 시간들로

그 52만 5600분의 귀한 시간들 어떻게 재요 인생의 시간

그것은 사랑 그것은 사랑 그것은 사랑 사랑으로 느껴봐요 사랑으로"

김수현 SBS 문화예술전문기자가 전해드리는 문화예술과 사람 이야기.SBS 8뉴스에서 단독 보도로 경호처 직원들이 합창하는 '윤석열 대통령 생일 헌정곡' 기사가 나갔습니다.김성훈 대통령 경호처 차장은 지난해 김건희 여사의 생일을 맞아서 고급 의전차량을 이용한 이벤트를 기획했다는 의혹이 나오기도 했는데, 2년 전 있었던 경호처 창설 60주년 기념행사는 사실상 윤 대통령의 생일파티처럼 기획했다는 겁니다. 그 행사에서 경호처 직원들이 불렀다는 윤 대통령 헌정곡은 이랬습니다."84만 5280분 귀한 시간들 취임 후 쉼 없이 달린 수많은 날84만 5280분 귀한 시간들 오로지 국민만 생각한 당신~"뉴스를 보다가 머리카락이 쭈뼛 솟았습니다. 이 좋은 노래를 이렇게 바꿔놓았다니! 친숙한 이 멜로디는 제가 정말 좋아하는 노래 'Seasons of Love(사랑의 계절)'이었습니다. 이 곡의 원래 가사는 이렇습니다.원곡 가사의 52만 5600분은 1년을 분 단위로 환산한 겁니다. 그럼 대통령에게 헌정한 개사곡의 '84만 5280분'은 어떻게 나온 숫자일까요? 일수로 계산하면 587일, 행사 당일인 2023년 12월 18일에서 587일을 거슬러 올라간 날은 2022년 5월 10일, 바로 윤석열 대통령이 취임한 날이었습니다. '오로지 국민만 생각한 당신'은 바로 윤석열 대통령을 가리키는 말이었습니다.이 노래뿐만 아니라 가수 권진원 씨의 'Happy Birthday To You'라는 노래는 '대한민국 위해서 하늘이 보내주신 대통령이 태어나신 뜻깊은 오늘을 우리 모두가 축하해~'로 개사해 불렸습니다. 그야말로 '윤비어천가'로 만든 셈입니다. 이 행사 1주일 전쯤 서울의 한 녹음실에서 미리 섭외해 둔 음악인들을 통해 음원을 제작했고, 행사에서는 이 음원을 틀어놓고 이에 맞춰 경호처 직원들이 합창을 했다고 합니다. 권진원 씨는 뉴스를 접하고 '당혹스럽다'고 했더라고요.당시 이 행사는 경호처장으로 재직 중이던 김용현 전 국방부 장관이 주관하고, 기획관리실장이었던 김성훈 경호처 차장이 기획한 걸로 알려졌습니다. 과연 'Seasons of Love'를 대통령의 취임 이후 시간을 기리는 헌정곡으로 바꿔 부르자는 아이디어는 누가 냈을까요? '52만 5600분'이라는 원가사를 들었을 때 개사할 아이디어가 번뜩 떠오른 자신을 얼마나 칭찬했을까요? 아, 어쩌면 이 행사의 '기획자'가 아니라 윗사람의 닥달에 못 이긴 누군가가 억지로 짜낸 아이디어였을 수도 있겠네요.'Seasons of Love' 원곡은 어디를 봐도 대통령 찬양과 어울리는 노래가 전혀 아닙니다. 이 노래는 미국의 작곡가 조너선 라슨(1960-1996)이 대본 작사 작곡을 맡은 뮤지컬 '렌트'의 대표곡입니다. '렌트'는 뉴욕 이스트 빌리지에 모여 사는 가난한 예술가들의 이야기입니다. 라슨은 스스로도 아르바이트로 생계를 꾸렸고, 주변 친구들이 마약과 에이즈로 고통받는 걸 지켜본 경험을 이 뮤지컬에 녹여냈습니다. 가난과 병마에 시달리면서도 삶에 대한 희망을 잃지 않는 젊은이들의 사랑과 우정이 그려집니다.'렌트'에 심혈을 기울였던 조너선 라슨은 개막을 하루 앞두고 대동맥혈전으로 요절했고, '렌트'는 그의 사후에 토니상과 퓰리처상 드라마 부문을 수상하며 '전설'이 되었습니다. 한국어 라이선스 공연은 1999년에 처음 열렸습니다. 한국 초연 당시만 해도 동성애와 마약, 에이즈, 트랜스젠더 등 뮤지컬에선 잘 다루지 않던 내용들이 파격으로 받아들여졌지만, 이후에도 조승우, 최재림 등 유명 배우들이 출연하며 여러 차례 공연되었고, 이제는 세대를 넘어 사랑받는 '클래식'이 되었습니다. (그러고 보니 지금 한국에서 조너선 라슨의 또다른 유작 '틱틱 붐'이 공연되고 있습니다. 현 정국과 관련한 '틱틱 붐' 얘기도 칼럼으로 쓴 적이 있습니다.)'렌트'는 집세를 뜻하죠. '렌트'의 주인공들은 살던 집의 집세를 내지 못하고, 'Everything is Rent', 즉 모든 것이 빌린 것이라고 노래합니다. '렌트'에서 주변 친구들에게 아낌없는 사랑과 우정을 나눠주던 '앤젤'이라는 인물은 에이즈로 먼저 세상을 떠나고, 주인공 로저와 여자친구 미미 역시 에이즈 환자입니다. 에이즈 환자이든 아니든 모든 사람의 삶은 기한이 있다는 점에서 '렌트'입니다. 나에게 주어진 시간이 한정돼 있다는 것을 감각하면 삶의 매 순간은 더욱 소중해집니다.'Seasons of Love'는 그 소중한 1년의 시간을 어떻게 재느냐고 묻는 노래입니다. 날짜로, 계절로, 매일 밤 마신 커피로, 만남과 이별로, 여러 가지 방법으로 잴 수 있지만, 가장 잘 측정할 수 있는 방법은 '사랑'이라고 노래합니다. 삶의 매 순간이 너무나 소중해서 그냥 '1년'이 아니라 '52만 5600분'이 되는 시간을, 내 옆의 친구와 연인, 가족을 사랑하며 채워가자는 겁니다.이 노래는 '렌트'의 모든 출연 배우들이 무대 위 한 줄로 늘어서서 합창하는 곡입니다. 배우들은 '소울'이 충만한 이 곡을, 객석의 관객들과 눈을 마주치며 행복하게 노래합니다. 이 노래의 '사랑'은 극 중 캐릭터들이 하는 사랑을 넘어서서, 관객들을 향해 확장된 메시지로 마음 깊이 다가옵니다.그런데 이런 곡이 얄팍한 개사를 거쳐 원래 의미와는 상관없는 대통령 헌정곡으로 둔갑해 행사에 '동원'되었습니다. 자신의 뜻과 무관하게 대통령의 생일파티나 다름없는 행사에 '동원'되어 '윤비어천가'를 불러야 했을 경호처 직원들이 안쓰럽습니다. '오로지 국민만 생각한 당신'이라니요. '대한민국 위해서 하늘이 보내주신 대통령'이라니요.(남은 이야기는 스프에서)