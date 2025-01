김범석 쿠팡 의장, 트럼프 취임식·무도회 참석

▲ 김범석 쿠팡 이사회 의장

쿠팡 창업자 김범석 의장이 오는 20일(현지시간) 미국 워싱턴 DC에서 열리는 도널드 트럼프 미국 대통령 취임식에 참석합니다.김 의장은 트럼프 대통령의 취임식과 만찬, 무도회까지 모두 참석해 한미 경제협력 등을 논의할 예정입니다.16일 워싱턴 외교가와 재계에 따르면 김 의장은 트럼프 행정부로부터 취임식에 참석해 달라는 공식 초청을 받았습니다.김 의장은 2017년 트럼프 당선인의 '1기 취임식' 때는 참석하지 않았습니다.김 의장과 함께 쿠팡의 모회사인 쿠팡 Inc. 미국 경영진도 함께 취임식과 축하연 등의 공식 행사에 초청받아 워싱턴 주요 인사들을 만나게 됩니다.쿠팡은 물류 투자를 기반으로 한미경제 협력 가교 구실을 해왔습니다.쿠팡 Inc.는 지난 2021년 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장한 이후 미국에서 유치한 대규모 자금으로 국내 물류망 투자를 확대했습니다.쿠팡은 상장 첫해 12억 달러(1조 4천374억 원)에 이어 지난해 7억 달러(8천716억 원) 등 2조 3천억 원가량을 한국 물류센터 증설에 투자했습니다.트럼프 당선인이 백악관 수석 국가안보부보좌관으로 발탁한 알렉스 웡도 지난 2021년 8월부터 최근까지 미국 쿠팡 Inc. 워싱턴 D.C 사무소에서 정책 관련 총괄 임원(Head of public affairs)으로 일했습니다.그는 주로 미국 정부와 의회를 상대로 대관 업무를 맡아 미국 상무부와 국무부에 대한(對韓) 투자·고용 정책을 설명하고 한국 정부와 적극적으로 소통하도록 하는 역할을 수행했습니다.미국 현지에서는 웡 부보좌관에 이어 재무장관 후보 물망에 올랐던 케빈 워시 쿠팡 사외이사이자 전 연방준비제도(연준·Fed) 이사가 추후 연준 의장에 발탁될 수 있다는 관측도 제기됩니다.이 때문에 한미 경제협력 분야에서 쿠팡의 역할이 커질 수 있을지 기대감이 나옵니다.트럼프 대통령 취임식에는 국회 외교통일위원회 의원들로 구성된 방미단과 정용진 신세계그룹 회장과 우오현 SM그룹 회장, 허영인 SPC그룹 회장, 류진 한국경제인협회 회장(풍산그룹 회장) 등이 참석합니다.(사진=쿠팡 상장 신청 자료 캡처, 연합뉴스)