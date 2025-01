[영상] "평생 갔으면 좋겠다"…서른 살 된 SM, H.O.T부터 라이즈까지 '총출동'

SM엔터테인먼트 창립 30주년을 맞아 지난 11일~12일 서울 고척스카이돔에서 'SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE ] in SEOUL' 콘서트가 열렸습니다.



'K팝 원조' SM의 30주년 무대라 공연 전부터 팬들은 기대가 가득했는데요. 중국에서 온 한 팬은 "30주년은 중요한 기념일이다. 덕질하는 것이 제 청춘의 일부가 된 것 같다, 그래서 꼭 한 번 보러 와야 된다고 생각했다" 말했습니다. 미국에서 온 팬도 "정말 신나고 설렌다. 다들 행복해 보이고, 모두가 즐거운 시간을 보낼 것 같다" 기대감을 드러냈습니다.



30년 SM의 역사를 증명하듯 H.O.T(강타)부터 보아, 동방신기, 슈퍼주니어, 효연 (소녀시대), 샤이니, EXO, 레드벨벳, 에스파, NCT 127, 라이즈 등 총 98명이 무대에 올랐습니다.



각 그룹의 개성을 담아 리메이크한 무대는 시간 여행을 떠나는 듯한 추억과 감동을 선사했는데요. 강타는 S.E.S 'Just a feeling', 슈퍼주니어는 신화 'I Pray 4 U', 라이즈는 동방신기 'Hug'를 불렀습니다.



H.O.T(강타)부터 라이즈까지 총출동한 SM엔터테인먼트 30주년 콘서트 무대, 현장영상에 담아봤습니다.



