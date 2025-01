엔비디아 젠슨 황 "삼성 HBM 성공 확신…SK 최태원 만날 예정"

▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO

인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 7일(현지시간) 삼성전자의 고대역폭 메모리(HBM)와 관련해 "현재 테스트 중이며, 성공할 것이라 확신한다"고 밝혔습니다.전날 발표한 새로운 GPU(그래픽 처리 장치·컴퓨터의 화면을 구성하는 이미지를 만드는 역할을 함) 지포스 'RTX 50' 시리즈에 마이크론의 GDDR7 제품을 사용하고 삼성전자나 SK하이닉스가 빠진 이유에 대해서는 "잘 모르겠다"고 했고, 조만간 SK 최태원 회장을 만날 계획이라고 말했습니다.황 CEO는 이날 세계 최대 가전·IT 전시회가 열리고 있는 미국 라스베이거스의 퐁텐블루 호텔에서 가진 글로벌 기자간담회에서 "내일(8일)이 수요일이라고 확신"할 수 있는 것처럼 삼성의 성공을 확신한다고 자신했습니다.HBM은 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고부가·고성능 제품으로, SK하이닉스는 엔비디아에 납품하고 있지만 삼성전자는 테스트 중입니다.그는 "원래 엔비디아가 사용한 첫 HBM 메모리는 삼성이 만든 것이었다"며 "그들은 회복할 것(recover)"이라고 자신했습니다.황 CEO는 지난해 3월 엔비디아의 연례 개발자 회의에서도 삼성전자의 HBM을 테스트 중이라고 밝힌 바 있습니다.10개월 넘게 아직 테스트 중인 셈입니다.그는 "테스트에 왜 그렇게 시간이 오래 걸리느냐"는 질문에 "한국은 서둘러서 하려고 한다(impatient). 그건 좋은 것이다"라며 "오래 걸리는 것이 아니다"라고 강조했습니다.그러면서 "그러나 삼성은 새로운 설계를 해야 하고(they have to engineer a new design), 할 수 있다"며 "그들은 매우 빠르게 일하고 있고 매우 헌신적"이라고 설명했습니다.황 CEO는 또 전날 발표한 새로운 GPU 지포스 'RTX 50' 시리즈에 대해서도 언급했습니다.새 시리즈에는 삼성과 SK하이닉스를 제치고 미국 반도체 기업 마이크론 메모리 GDDR7이 들어갑니다.그는 삼성과 SK 메모리가 들어가지 않는 이유에 대해 "삼성과 SK는 그래픽 메모리가 없는 것으로 아는데, 그들도 합니까"라고 되물었습니다.그러면서 "내가 그렇게 말했다고 말하지 말라"며 "왜 그런지는 모르겠다. 별 이유가 아닐 것"이라고 설명했습니다.이어 "삼성과 SK는 아시다시피, 엔비디아의 가장 큰 공급업체 중 두 곳"이라며 "그들은 매우 훌륭한 메모리 기업이고 계속 성공하길 바란다"고 언급했습니다.황 CEO는 SK 최태원 회장과 회동 계획도 밝혔습니다.최 회장은 CES 참관차 라스베이거스를 방문할 예정으로 알려졌습니다.황 CEO는 "이번 CES 기간 최 회장을 만나느냐"는 질문에 "만날 예정"이라며 "기대하고 있다"고 말했습니다.황 CEO는 또 트럼프 2기 출범을 앞둔 가운데 트럼프 미 대통령 당선인의 자택이 있는 플로리다주 마러라고에 초대받지 못했다고 말했습니다.애플 팀 쿡 CEO와 마크 저커버그 메타플랫폼 CEO, 제프 베이조스 아마존 창업자 등은 마러라고를 방문해 트럼프 당선인과 만찬 등을 했습니다.그는 블룸버그TV와 인터뷰에서 이같이 밝히고 "그(트럼프)를 만나 축하하면 기쁠 것"이라며 "차기 행정부가 성공할 수 있도록 도움을 줄 준비가 돼 있다"고 전했습니다.황 CEO는 투자자와 가진 프리젠테이션에서는 타이완의 반도체 설계기업 미디어텍과 함께 설계한 PC용 중앙처리장치(CPU)에 대한 다른 계획이 있다고 밝혔습니다.엔비디아는 전날 '프로젝트 디지트'라는 손바닥만한 크기의 슈퍼컴퓨터를 공개했습니다.오는 5월 3천 달러에 판매되는 이 슈퍼컴퓨터에는 엔비디아가 미디어텍과 함께 개발한 CPU가 탑재됐습니다.로이터 통신은 '프로젝트 디지트'는 아직 누구나 이용할 수 있는 대중적인 기기는 아니라며 엔비디아가 개인 PC용 CPU 개발 가능성이 있다고 관측했습니다.(사진=연합뉴스)