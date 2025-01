[친절한 경제] 벌이 좋아졌는데 텅장?…"빡빡" 스네이크로 보는 올해

<앵커>



수요일 친절한 경제 한지연 기자와 함께합니다. 안녕하세요? 지난 3분기 가계 여윳돈이 이전보다 많이 줄어들었다고요?



<기자>



결론부터 말하자면 지난해 3분기 가계 여윳돈이 37조 7천억 원으로, 2분기보다 3조 5천억 원 줄어들었습니다.



즉 가계 여윳돈, '자금운용액'이라는 건 경제주체가 쓸 수 있는 여유자금을 의미합니다.



예금 든 것, 보험 든 것, 펀드나 주식, 연금 다 포함됩니다.



이런 돈들을 말하는데 여기서 금융기관에서 빌린 대출금을 뺀 금액입니다.



근데 이게 살펴보니까 이런 가계 여윳돈이 6개월 전보다는 40조 원이나 가까이 급감했더라고요.



지난해 무슨 일이 있었던 거냐, 분명 소득증가율은 늘었거든요.



지난해 2분기에 마이너스 3.1%에서 3분기 5.9%로 반등했습니다.



이런 가계소득 상승에도 불구하고 수도권 주택을 중심으로 부동산 투자심리가 살아났었죠.



또 '영끌' 돌아왔습니다.



3분기 자금조달 규모는 주택담보대출을 중심으로 20조 원에 육박하며 반년 사이 14배 넘게 증가했고요.



실제로 2분기에 개인 아파트 순 취득 규모가 5만 3천 호에서 3분기 7만 2천 호까지 늘었습니다.



결국 집 산다고 영끌해서 쓸 돈이 없어진 상황이 된 거죠.



<앵커>



저희가 소득 이야기를 하고 있습니다만, 지난해 우리 소득이 늘긴 늘었는데 양극화는 더 심해졌다고요?



<기자>



소득 상위 10%와 소득 하위 10% 가구의 소득격차가 처음으로 2억 원을 돌파 했습니다.



지난해 가구소득 상위 10%의 연평균 소득은 2억 1천51만 원인데요.



전년도보다 1천304만 원, 그러니까 6.6% 늘었는데 2억 원을 넘는 건 관련 통계 시작한 이후로 처음입니다.



소득 하위 10% 평균소득은 상위 10%의 증가 분보다 적습니다. 1천19만 원입니다.



이것도 전년보다 6.8%, 65만 원 는 거지만 소득격차는 더 커졌죠.



무려 2억 32만 원으로 역대 최대치입니다.



고소득자의 임대, 이자, 배당 수익 같은 재산소득이 불어나면서 격차가 벌어진 것으로 분석이 됩니다.



상·하위 10% 간 자산 격차도 15억 원 이상 벌어졌습니다.



지난해 소득 상위 10%의 자산은 16억 2천95만 원이고 소득 하위는 1억 2천3만 원에 그쳤습니다.



점유율로 보면, 상위 10%가 전체 가계순자산의 44%를 차지했고요.



하위 50%는 10%도 되지 않았습니다.



<앵커>



여윳돈은 집 사는데 써버려서 내 주머니에 돈은 없고 어려운 사람들은 더 어려워지는 그런 느낌이네요. 이렇게 되면 올해 소비 트렌드는 또 어떻게 될 것 같습니까?



<기자>



올해 소비시장 트렌드를 엿볼 수 있는 키워드로 '스네이크'가 꼽혔습니다.



이 스네이크가 뭐냐, 뱀이라는 뜻이죠.



S는 서바이벌 생존이고요.



N는 넥스트 차세대, A는 AI 인공지능, K는 K컬처, E는 이코노미컬 컨썸션 해서 불황형 소비를 뜻합니다.



대한상공회의소가 발간한 2025 유통산업 백서에서 푸른 뱀의 해인 올해 소비시장 5대 키워드로 S, N, A, K, E 스네이크를 선정했습니다.



우선 국제 경제 소비시장 계속 빡빡할 거다, 이렇게 예상됩니다.



그렇기 때문에 이런 한정된 소비시장 차지하려면 시장 내 생존 경쟁 더 치열해질 걸로 전망되고 있습니다.



실제로 최근 소매시장 성장률은 2021년 7.5%를 정점으로 2023년 3.1%, 2024년 0.8%로 뚝뚝 떨어지고 있거든요.



올해는 트럼프 2기 통상정책 변화와 국내 정치 불확실성으로 0.4%밖에 안 나온다고 분석되고 있습니다.



때문에 다음 넥스트 N, 새로운 사업모델 개발에 박차를 가할 것으로 관측되고요.



또 A, AI를 적극 활용해 인건비를 줄이고 비용과 운영을 효율화 하려는 노력도 빨라질 것으로 보입니다.



여기에 새로운 시장창출을 위한 K컬처와의 융합도 한층 주목받을 것으로 보입니다.



우리 소비 트렌드와 가장 관련 깊은 건 바로 경기둔화와 불확실성 고조로 가격을 중시하는 불황형 소비가 확산된다는 점인데요.



특히, 불필요한 물건 구매를 자제하고 꼭 필요한 것만 사는 you only need one의 앞글자를 딴 이른바 '요노 소비'가 증가할 것으로 예상됩니다.