부석순, 내년 1월 8일 컴백…"청춘은 바로 지금"

그룹 세븐틴의 스페셜 유닛 부석순(승관, 도겸, 호시)이 내년 1월 8일 싱글 2집으로 돌아온다.



플레디스 엔터테인먼트는 27일 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널과 세븐틴 공식 SNS에 부석순 싱글 2집 'TELEPARTY' 트레일러 '여러분의 청춘은 안녕하십니까?(How is your youth?)'를 공개했다.



영상은 "청춘은 바로 지금"이라는 부석순의 메시지를 따뜻하고 유쾌하게 전한다. "청춘이 무엇입니까? 단지 나이가 젊다고 청춘일까요?"라는 질문으로 시작한 이들의 이야기는 남녀노소 다양한 사람들의 일상을 비추며 "청춘이란 바로 지금의 삶을 즐길 줄 아는 것"이라는 해답으로 나아간다.



세대를 초월해 '청춘 지킴이'로 변신한 부석순의 활약이 눈에 띈다. 이들은 트레일러에서 학업에 지친 학생들에게 자유시간을 선사하고, 야근하느라 녹초가 된 직장인을 대신해 잔업에 나섰다. 나아가 멤버들은 단조로운 나날을 보내는 두 장년을 위해 오작교 역할을 하며 훈훈함을 더했다.



반가운 얼굴도 눈에 띈다. 배우 문상훈이 유튜브 채널 '빠더너스' 속 인기 코너인 '문쌤' 콘셉트를 고스란히 살려 카메오로 등장했다. 부석순과 문상훈이 펼치는 '티키타카' 상황극이 보는 재미를 배가했다.



플레디스 엔터테인먼트에 따르면 'TELEPARTY'는 '텔레파시(Telepathy)'와 '파티(Party)'를 결합한 단어로, '세상 모든 이들과 텔레파시로 연결된 파티'를 의미한다. 부석순은 이를 통해 '지금 이 순간 행복하다면 나이와 상관없이 누구나 청춘'이라는 메시지를 전한다. 올해 상반기부터 심혈을 기울여 기획·제작한 앨범인 만큼, 완성도 높은 음악을 만날 수 있을 것으로 기대된다.



부석순의 신보는 지난해 공개된 2월 싱글 1집 'SECOND WIND' 이후 약 2년 만이다. 이들은 이 앨범과 타이틀곡 '파이팅 해야지 (Feat. 이영지)'로 당시 K-팝 유닛 앨범 초동 판매량(발매 직후 일주일간의 음반 판매량) 최다 기록, 국내 주요 음원 차트 1위, 음악방송 8관왕 등의 성과를 이루며 'K-팝 최강 유닛'으로 자리매김했다.



한편 세븐틴은 최근 일본 4개 돔에서 10회에 걸쳐 'SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN'을 개최했다. 이들은 전 회차 매진을 기록한 이번 투어를 통해 오프라인에서만 43만 5000여 명의 관객을 불러 모았다. 세븐틴은 내년 1~2월 아시아 주요 도시 스타디움에서 공연을 이어갈 예정이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)