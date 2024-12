안산서 우회전 차량에 치여 등교하던 고교생 1명 사망

▲ 사고 현장

오늘(24일) 아침 8시 40분쯤 경기 안산시 상록구 본오동 한 사거리에서 우회전하던 쏘렌토 차량이 자전거를 타고 횡단보도를 건너던 고등학생 A군을 들이받았습니다.이후 해당 차량은 인도로 돌진해 가로수를 들이받았습니다.이 과정에서 B 양 등 고등학생 2명이 다쳤습니다.A 군은 심정지 상태로 인근 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌습니다.B 양 등 2명은 병원에서 치료를 받았지만 중상은 아닌 것으로 알려졌습니다.차량 운전자인 50대 여성 C 씨는 우회전하던 중 보행 신호에 맞춰 횡단보도를 건너던 A 군을 미처 보지 못하고 사고를 냈던 것으로 조사됐습니다.이후 당황한 C 씨가 브레이크가 아닌 가속 페달을 밟으면서 차량이 인도로 돌진했던 것으로 경찰은 보고 있습니다.A 군과 B 양 등 3명은 인근 고등학교로 등교하던 중 사고를 당했던 것으로 전해졌습니다.경찰은 교통사고 처리 특례법 위반(치사상) 혐의로 C 씨를 형사 입건했습니다.경찰 관계자는 "사거리에서 전방에 주행 신호를 받았을 경우 우회전 시 보행자가 있는지 확인한 뒤 서행해야 하는데 C 씨는 곧바로 주행한 것으로 보인다"고 말했습니다.(사진=경기도소방재난본부 제공, 연합뉴스)