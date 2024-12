상대배우 '성희롱' 소송 라이블리에 감독·배우들 지지 잇따라

▲ 블레이크 라이블리

영화 '우리가 끝이야'(It Ends with Us)에 함께 출연한 동료 배우이자 감독을 상대로 성희롱, 명예훼손 소송을 제기한 할리우드 배우 블레이크 라이블리에게 동료들의 지지가 잇따르고 있습니다.23일(현지시간) 영국 일간 가디언 등 외신에 따르면 라이블리의 소송 소식이 전해진 이후 영화의 원작 소설 작가 콜린 후버는 인스타그램에 "절대 변하지 마세요. 절대 지치지 마세요"라고 글을 남겼습니다.후버는 "주저앉기를 거부하고 '묻히기'를 거부하는 블레이크의 능력은 영감을 준다"고 썼습니다.라이블리가 주연한 '부탁 하나만 들어줘'(A Simple Favor)의 감독 폴 페이그는 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 라이블리에 대한 비방 캠페인은 부당하다며 "그가 이런 일을 겪게 된 것은 끔찍하다고 생각한다"고 말했습니다.2005년 개봉 영화 '청바지 돌려입기'(Sisterhood of the Traveling Pants)에 함께 출연했던 배우 아메리카 페레라, 앰버 탐블린, 알렉시스 브레델도 공동 성명을 내고 "자신의 명예를 훼손하려는 캠페인에 맞서 싸우는 블레이크와 연대한다"고 밝혔습니다.배우 앰버 허드는 미국 NBC 방송에 출연해 자신도 소셜미디어(SNS)에서 허위 정보가 얼마나 무섭게 퍼지는지를 직접 봤다며, SNS는 거짓말이 진실이 되는 곳이라고 말했습니다.전 남편 조니 뎁과 명예훼손 소송을 벌였던 허드는 특히 발도니의 홍보 담당자가 뎁이 법정 공방 중에 고용한 인물과 같은 사람이라고 지적했습니다.앞서 라이블리는 영화 촬영 기간 발도니가 자신을 성희롱하고 자신의 명예를 훼손하려는 조직적인 홍보 활동을 했다고 주장하며 미국 캘리포니아주에서 소송을 제기했습니다.특히 라이블리는 자신이 촬영장에서 발생한 문제를 폭로하려고 하자, 발도니와 제작사가 교묘한 홍보 캠페인으로 자신의 평판을 깎아내리려고 했다고 주장했습니다.발도니는 혐의를 부인하고 있습니다.(사진=게티이미지코리아)