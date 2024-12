담배를 사기 위해 편의점을 찾았다가 신분증 확인을 요구받자 술병으로 종업원을 폭행한 10대들이 경찰에 붙잡혔습니다.



경기 동두천경찰서는 특수폭행 혐의로 A(17) 군과 B(17) 양을 입건했다고 오늘(23일) 밝혔습니다.



이들은 지난 20일 오후 11시쯤 동두천시 지행동의 한 편의점에서 근무 중인 20대 남성 종업원 C 씨를 술병과 손발로 폭행한 혐의를 받습니다.



A 군은 담배를 구매하는 과정에서 편의점 밖에 있던 빈 술병을 들고 와 C 씨의 머리를 가격했고, B 양도 함께 손과 발로 C 씨를 폭행한 것으로 조사됐습니다.



폭행당한 C 씨는 급히 편의점에서 빠져나와 112에 신고했으며, 출동한 경찰은 편의점 주변에서 이들을 차례로 검거했습니다.



이들은 경찰 조사에서 "신분증을 보여달라고 하자 화가 나 범행을 저질렀다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 편의점 내 CCTV 영상을 확보해 사건 경위를 조사하고 있습니다.



(사진=동두천경찰서 제공, 연합뉴스)