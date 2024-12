"책 얘기 나누는 걸 좋아해"…더보이즈 주연 남다른 독서 사랑

그룹 더보이즈 멤버 주연이 남다른 독서 사랑에 대해서 소개했다.



주연은 20일 문화 콘텐츠 플랫폼 YES24 유튜브 채널에서 공개되는 독서캠페인 '리드 위드 미'('Read With Me) 세 번째 주자로 출연해 독서에 관한 심층 인터뷰를 했다.



주연은 "평상시 책에 대해 이야기를 나누는 것을 좋아한다."면서 "위로나 휴식을 위해서보다는, 성장하고 싶을 때 에너지를 사용하며 독서를 하는 편"이라고 독서의 이유를 설명했다.



또 "독서를 할 땐 책의 구절을 되새기기도 하고, 책을 잠시 내려놓고 생각하면서 휴대폰에 틈틈이 메모하는 편"이라며, 최근 휴대폰에 메모한 '사색의 흔적'을 깜짝 공개하기도 했다.



"눈물이 없는 편인데도 '슬램덩크'처럼 가슴이 뜨겁게 타오는 작품을 보면 눈물이 난다"라고 설명한 주연은 '슬램덩크'를 인생 만화로 꼽았다. 또 주연은 "아티스트라면 꼭 한번 읽어보면 좋을 것 같다"며 릭 루빈의 '창조적 행위'라는 자기계발서를 추천했다.



주연은 "연습생 생활을 하면서 친구들과는 다른 길을 가는 것에 대한 불안감이 있었는데, 인생에 대한 고민을 할 때 황석영 작가의 '개밥바라기별'을 읽으며 많은 힘을 얻었다"며, "다섯 번 넘게 읽은 책이라 이제는 많은 구절을 기억하고 있어서, 그때그때 필요한 부분을 꺼내 본다"라며 작품에 대한 남다른 애정을 보이기도 했다.



이 밖에도 주연은 헤르만 헤세의 고전 소설 '데미안'과 프랑수아즈 사강의 에세이 '인생은 너무도 느리고 희망은 너무도 난폭해' 등, 장르를 넘나드는 다양한 책을 추천해 차원이 다른 독서 내공을 드러냈다.



이와 함께 주연은 "내 인생을 책으로 쓴다면 '성장 소설'"이라고 정의한 뒤, "하고 싶은 이야기가 너무 많아서 '토지' 수준의 대하소설로 써도 모자라지만, 600페이지 정도 되는 소설이라고 치면 지금은 100페이지까지는 오지 않았나 싶다"고 전하기도.



한편 독서캠페인 'Read With Me'는 최근 MZ세대를 중심으로 떠오르고 있는 트렌드에 맞춰, 스타들의 영향력을 통해 독서 문화를 확산하고자 기획된 특집 캠페인이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)