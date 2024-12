국민배우 나문희, AI 영화 나온다…'나야, 문희' 24일 개봉

대한민국을 대표하는 국민 배우이자 밈 트렌드를 이끄는 배우 나문희의 AI 무한 데뷔 유니버스를 그린 영화 '나야, 문희'가 오는 24일 개봉한다.



CGV에서 개봉하는 '나야, 문희'는 가상인간을 주인공으로 했던 기존의 AI 영화들과 달리 실제 배우의 초상을 활용한 국내 최초의 AI 영화다.



배우 나문희의 AI 초상권을 합법적으로 활용할 수 있도록 해 진행한 'AI 단편영화 공모전' 출품작 중 '쿠키게임', '나문희 유니버스', '지금의 나, 문희', '두 유 리얼리 노우 허(DO YOU REALLY KNOW HER)', '산타 문희' 등 5편을 모아 구성했다.



'쿠키게임'은 커피숍에서 벌어진 쿠키로 인한 사소한 갈등이 인간과 AI의 감정적 경계를 탐구하는 계기가 되는 이야기다. '나문희 유니버스'는 15년 젊어진 나문희가 그동안 해보지 못한 다양한 배역을 맡아보며 벌어지는 사건을 담았다. '지금의 나, 문희'는 젊음의 불안과 나이 듦의 후회 속에서 '지금'이라는 진정한 삶의 의미를 발견하는 나문희의 내면적 여정을 그렸다. 'DO YOU REALLY KNOW HER'는 미스터리한 정체의 나문희를 추적하던 CIA 요원 카터가 상상조차 못했던 진실과 맞닥뜨리면서 벌어지는 이야기를 담았다. '산타 문희'는 크리스마스 이브날 노인을 위한 산타 할머니 나문희가 잊고 지냈던 어린 시절의 동심을 선물하며, 마음속에 꿈과 설렘을 피워내는 이야기다.



CGV에서 개봉하는 '나야, 문희'는 CGV용산아이파크몰, 천안터미널, 대구한일 등 전국 15개 극장에서 만나볼 수 있다. 러닝타임은 17분 29초, 티켓가는 3천 원이다.



'나야, 문희'와 관련한 자세한 내용은 CGV 홈페이지 및 모바일 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.



CJ CGV 엄정민 ICECON기획파트장은 "국내 최초로 실제 배우의 초상을 활용한 AI 단편영화를 CGV에서 선보이니 많은 관심 부탁드린다"며 "앞으로도 극장에서 색다른 경험을 선사하기 위해 다양한 장르의 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.



