미국, 북 IT업체 정보 현상수배…"북한 IT노동자 위장 취업"

▲ 국무부 북한 IT 기업 현상수배

미국 정부가 최대 500만 달러(약 71억 5천만 원) 현상금을 내걸고 북한의 정보기술(IT) 노동자의 해외 송출 및 돈세탁 등에 관여한 중국 및 러시아 소재 북한 IT 회사 관련 정보를 공개 수배했습니다.국무부는 12일(현지시간) '정의에 대한 보상' 프로그램'에 따라 북한 노동자 해외 송출, 돈세탁, 북한의 대량살상무기 확산 지원 활동 등에 대한 제보를 요청했습니다.국무부가 찾고 있는 북한 업체는 중국 소재의 '옌볜 실버스타 네트워크 테크롤로지', 러시아 소재 '볼라시스 테크놀리지'입니다.국무부는 두 기업의 최고경영자(CEO)인 정성화, 실버스타 대표인 김류성, 블라시스 대표인 리경식을 비롯해 14명의 회사 대표 및 직원의 영문 및 한글 이름도 같이 공개했습니다.국무부에 따르면 두 업체는 중국 지린성 옌지, 러시아 블라디보스토크에 북한 IT 노동자 및 관리자를 파견한 뒤 이들을 프리랜서인 것처럼 속여서 미국을 비롯한 전 세계 기업에 취업시켰습니다.이를 통해 확보한 불법 수익을 세탁해 북한에 이익을 제공했습니다.구체적으로 이들은 2017년 4월부터 2023년까지 훔치거나 빌리는 등의 방식으로 확보한 수백 명의 미국인 신분을 사용해 130여 명의 북한 IT 노동자들과 함께 북한을 위해 최소 8천800만 달러(약 1천259억 원)의 수익을 창출했습니다.이들은 또 미국 회사로부터 받은 노트북 등에 원격 접근 프로그램을 설치한 뒤 인터넷에 회사의 민감한 정보를 공개하겠다고 협박해 돈을 갈취하기도 했습니다.(사진=국무부 엑스 캡처, 연합뉴스)