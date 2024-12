'역주행돌' 브브걸, 내년 1월 컴백…3인조 재편

3인조로 재편된 역주행 걸그룹 브브걸이 컴백한다.



소속사 GLG는 12일 "그룹 브브걸(BBGIRLS, 민영·은지·유나)이 오는 내년 1월 15일 컴백을 확정했다"고 밝혔다.



이번 컴백은 브브걸이 지난해 발표한 더블 싱글 'ONE MORE TIME(원 모어 타임)' 이후 약 1년 5개월 만에 선보이는 신보이자, GLG에 합류한 후 처음 발표하는 앨범이다. 지난해 브브걸 멤버 유정이 탈퇴하면서 팀은 3인조로 재편됐다.



지난 2011년 브레이브걸스로 데뷔한 브브걸은 '변했어', 'HIGH HEELS(하이힐)', '운전만 해(We Ride)' 등 다양한 앨범으로 대중과 만났다. 특히 'Rollin'(롤린)'과 '운전만 해'가 연달아 역주행에 성공하며 '역주행의 아이콘', '서머퀸'으로 큰 사랑을 받았다.



이후 2023년 브브걸로 그룹명을 변경했으며 같은 해 'ONE MORE TIME'을 발매했다. 동시에 멤버들은 각종 예능프로그램, 유튜브 채널 등을 통해 팬들과 소통을 이어왔다.



이처럼 다방면에서 활약을 펼친 브브걸이 GLG에서 어떤 음악으로 팬들과 만나게 될지 기대가 모인다.



한편 브브걸의 새 앨범은 오는 2025년 1월 15일 오후 6시 전 세계 동시 발매된다.



사진=GLG 제공







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)