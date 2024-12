이재명 "댐은 결국 무너져…피흘리지 않는 혁명 겪을 것"

▲ 이재명 민주당 대표

이재명 더불어민주당 대표는 10일 보도된 미국 일간 뉴욕타임스(NYT) 인터뷰에서 "댐은 결국 무너질 것"이라며 "우리는 피를 흘리지 않는 혁명을 겪을 것"이라고 말했습니다.NYT는 이날 '한국의 대통령은 여전히 자리에 있다. 이 남성은 그를 밀어내려 한다'(South Korea's President Is Still in Office. This Man Intends to Push Him Out) 제하 기사에서 이 대표의 계엄 사태 속 행보를 조명했습니다.NYT는 이 대표에 대해 윤석열 대통령의 비상계엄 선포 사태 이후 탄핵 노력을 주도하고 있으며, 그가 한국의 차기 대통령이 될 수 있다고 진단했습니다.이 대표는 전날 국회에서 진행한 인터뷰에서 "우리는 민주주의의 마지막 방어선인 국회를 보호해야 한다"고 강조했습니다.그는 윤 대통령 탄핵소추안을 투표에 부칠 계획을 밝히며 "그가 탄핵당할 때까지 계속할 것"이라고 말했습니다.또 "더 많은 사람이 점점 더 열정적으로 투쟁에 동참하고 있다. 우리는 크리스마스까지 끝내려 노력할 것"이라고 했습니다.이 대표는 윤 대통령의 계엄령 선포에 대해 "윤 대통령은 자기 뜻대로 되지 않아 화가 났다. 그래서 절대 군주, 왕이 되려고 했다"며 "그가 한 일은 너무 터무니없어서 사람들은 그가 제정신인지 의심할 정도였다"고 주장했습니다.그는 3일 계엄령이 선포됐다는 소식을 접하고 국회로 간 과정을 설명하며 전 과정을 유튜브로 생중계했다고 말했습니다.그는 "군에 체포될 수 있다는 건 알았지만, 적어도 사람들이 내가 구금되는 걸 지켜볼 수 있을 거라고 생각했다"고 덧붙였습니다.이 대표는 윤 대통령이 유독한 정치 환경에 책임이 있다고 비난하며, 자신은 윤 대통령이 가한 정치적 복수의 '희생자'라고 불렀습니다.그는 "나는 이 끝없는 정치적 복수가 반복되는 최종 결과가 내전이라는 것을 안다"며 "대통령은 자신의 권력을 개인적인 감정 표출이나 사익 증진을 위한 도구가 아닌 국가 통합에 사용할 책임이 있다"고 말했습니다.그러면서 자신이 대통령이 되면 이러한 악순환을 끊겠다고 밝혔습니다.이 대표는 국민의힘 의원들에게 당의 노선을 따르는 것은 '반역으로 가는 길'이라고 계속 설득하는 것 외에는 어차피 정치적 협상을 시도하는 것은 불가능하고 너무 위험해졌다고 말했습니다.그는 "그들은 서로를 믿지 않고 두려워한다"며 "한 손으로 서로의 목을 잡고 다른 손으로는 안전핀이 뽑힌 수류탄을 휘두르고 있다"고 주장했습니다.