"선거 때 20개" 명태균 녹취 확보…민주당 "수사해야"

<앵커>



민주당이 명태균 씨 대화 녹취를 추가로 확보한 걸로 확인됐습니다. 지난 2018년 지방선거 때, 한 자치단체장 후보자가 공천을 받기 위해서 현재 여권 핵심 인사에게 거액을 건넸다는 내용입니다.



박찬근 기자가 취재했습니다.



<기자>



민주당이 확보한 지난 2022년 3월 대선 하루 전날 명태균 씨와 지인들 간 대화 녹취입니다.



한 자치단체장 후보자 A 씨와 현 여권 광역 단체장 B 씨 이름이 등장합니다.



[명태균 씨 : 박 사장 만났고?]



[미래한국연구소 김태열 소장 : 예]



[명태균 씨 : 그래 박 사장 뭐라 하대요?]



[미래한국연구소 김태열 소장 : 지난번 선거 때 C 씨가 20개를 먹었기 때문에.]



지난 2018년 지방선거 때 A 씨가 기초단체장 공천을 받기 위해 현 여권 핵심 인사 C 씨에게 금품으로 보이는 '20개'를 건넸다는 주장입니다.



2022년 지방선거에서는 A 씨가 다른 경로를 통해 공천을 받으려 하는데, C 씨가 이를 알면 반발할 수 있으니 '무마'할 수 있는 금품을 따로 받아 놓자고 말합니다.



[명태균 씨 : 그럼 40개 달라 해? C 씨에게 20개 주고, 20개로 막아?]



[미래한국연구소 김태열 소장 : C 씨가 그때 해줬으니까, 지난 번에. 이번에는 가서 딱 담판 짓고 그냥 현금으로 말고 수표로 10개 던져줘라.]



[명태균 씨 : 그럼 30개만 받으면 되겠네.]



이 녹취에 대해 관련자들은 일제히 부인했습니다.



자치단체장 후보자 A 씨는 "2018년에 C 씨에게 20억 원을 전달한 사실이 없고, 2022년에도 그런 사실이 없다"며 "명태균 씨를 본 적도 없다"고 밝혔습니다.



여권 고위 인사 C 씨는 "2천% 거짓말"이라면서 "누군가 근거 없이 지어낸 음해"라고 밝혔습니다.



A 씨는 2018년 지방선거에서 공천됐지만 낙선했고, 2022년 선거에선 공천받지 못했습니다.



민주당은 이 녹취 내용을 뒷받침할 만한 추가 증거는 공개하지 않았습니다.



명 씨 측 변호인은 "그냥 들은 얘기를 그렇게 얘기한 것"이라면서 "돈이 오갔단 얘기는 거짓말"이라고 명 씨 입장을 전했습니다.



(영상편집 : 황지영)